ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: Sheriffs proponen SOLUCIONES CLAVE ante la cooperación entre ICE y oficiales de inmigración
Los alguaciles de Maryland se encuentran buscando "soluciones alternativas" para mantener la colaboración con el ICE y los oficiales de inmigración.
¡Atención! Recientemente, el proyecto de Maryland, en Estados Unidos, que tiene como finalidad finalizar la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora enfrenta un gran desafío.
Pese a la iniciativa, una gran cantidad de sheriffs locales no pudieron evitar expresar su intención de seguir implementando estrategias alternativas que les permitan cumplir con la legislación estatal vigente.
EE. UU.: Sheriffs proponen soluciones CLAVE ante la cooperación entre ICE y oficiales
Según los informes de Fox News, el gobernador de Maryland, Wes Moore, hace poco firmó una legislación que pone fin a los acuerdos de cooperación 287(g) entre las autoridades locales y el ICE. Pese a esta medida, los sheriffs de nueve condados expresaron su intención de seguir colaborando con los funcionarios federales en temas de inmigración.
Charles Jenkins, sheriff del condado de Frederick, no pudo evitar destacar que su jurisdicción, cuenta con el programa 287(g) más antiguo del país, y que seguirá llevando a cabo detenciones de personas con órdenes de deportación y notificando a ICE sobre posibles liberaciones en el país.
Cabe precisar que, desde la implementación de este programa, las autoridades de Frederick han entregado aproximadamente 1.890 inmigrantes indocumentados a ICE en un periodo de 18 años.
Otros condados que también se beneficiaban de estos acuerdos previo a la nueva legislación incluyen son: Wicomico, Harford, Carroll, Allegany, Cecil, Garrett, St. Mary's y Washington. Jenkins destacó su fuerza ante el impacto de que esta prohibición podría tener en la relación entre los funcionarios federales y los ciudadanos, quienes están cada vez más frustrados con ICE.
¿Qué más dijo el sheriff del condado?
Cabe precisar que el sheriff del condado de Maryland también mencionó que la aprobación de estas medidas se debe a la gestión actual, pues la imagen que se expone en televisión no refleja la realidad que se vive en el lugar.
"Es completamente diferente", comentó la autoridad, para luego advertir que, al liberar a ciertos delincuentes sin entregarlos a ICE, será esta agencia la que se vea obligada a salir a las calles para llevar a cabo las detenciones.
