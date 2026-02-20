¡Aviso importante! El complicado clima en diversas regiones de Estados Unidos que se avecina para este 21 de febrero no está pasando desapercibido por la comunidad. Y es que, recientemente, las autoridades locales han emitido advertencias sobre tormentas invernales, ventiscas y ráfagas de viento intensas, lo que podría perjudicar los desplazamientos, causar cortes de energía y más factores.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se encuentran en vigor múltiples vigilancias y avisos debido a las condiciones severas que afectarán especialmente las zonas montañosas del norte de California, amplias regiones de Alaska y partes del noreste estadounidense. ¿Qué debes considerar para este sábado?

Clima invernal en EE. UU.: para este 21 de febrero se reporta tormentas, nieve y fuertes vientos

Mediante los reportes de NWS y portales internacionales se señaló que, para el 21 de febrero, el norte de California, atravesará una alerta por tormenta invernal que se extenderá desde la noche del sábado hasta el lunes por la mañana en algunas áreas. Esta vigilancia se da en los sectores montañosos del condado de Siskiyou y las zonas elevadas cercanas a Trinidad del Norte.

El pronóstico también expone nevadas muy considerables a partir de los 4,500 pies de altitud, con acumulaciones que podrían oscilar entre 6 y 17 pulgadas en las áreas más altas. Además, se anticipan ráfagas de viento que alcanzarán hasta 60 millas por hora en las zonas más expuestas.

Ante ello, las autoridades han advertido sobre la posibilidad de cierres de carreteras y la necesidad de utilizar cadenas para neumáticos en los pasos montañosos. Asimismo, se ha aconsejado a a población evitar viajes innecesarios en elevaciones altas y estar al pendiente de los comunicados oficiales, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar de manera abrupta.

¿Cuál será la situación en Alaska?

Alaska, por su parte, enfrentará un fin de semana crítico debido a severas condiciones de ventisca. Regiones como la Costa Ártica Occidental, la Península de Seward y áreas cercanas a Kotzebue y Nome están bajo un aviso de clima invernal, lo que ha generado mucha incertidumbre entre los residentes y extranjeros.

Las previsiones señalan que las nevadas podrian alcanzar hasta 25 centímetros, además de una visibilidad que se reducirá a menos de 400 metros durante los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar interrupciones en el suministro eléctrico en diversas localidades.

Cabe mencionar que, en el sureste del estado, en las ciudades Juneau y Skagway, se ha emitido un aviso adicional por vientos fuertes, con ráfagas que podrían llegar a los 112 kilómetros por hora. Estas condiciones extremas, sumadas a una sensación térmica muy baja, podrían aumentar el riesgo de daños menores en edificaciones y materiales.