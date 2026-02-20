¡Mucha atención! Recientemente, legisladores de Nueva Jersey, en Estados Unidos, impactaron a la comunidad inmigrante al presentar tres iniciativas legislativas enfocadas en mejorar las protecciones para los extranjeros y limitar la intervención de los agentes federales de inmigración (ICE) en la zona. No obstante, uno de estos proyectos ha recibido críticas. ¿Por qué? AQUÍ las propuestas.

Este estado impulsa proyectos de ley para proteger a inmigrantes y restringir ataques de ICE

'New Jersey Monitor' y otros portales internacionales señalaron que, este 19 de febrero, el Comité Judicial del Senado aprobó un trío de proyectos de ley en Nueva Jersey, EE. UU., los cuales ya habían recibido el visto bueno de un panel de la Asamblea la semana anterior.

Este estado impulsa proyectos de ley para proteger a inmigrantes y restringir ataques de ICE.

Entre estas iniciativas, las cuales favorecer a los inmigrantes, se encuentra una propuesta que busca codificar la Directiva de Confianza de los Inmigrantes, una orden emitida por el fiscal general del estado en 2018, que limita la colaboración entre la policía local y estatal con las autoridades federales de inmigración.

Al respecto, la senadora Britnee Timberlake (D-Essex), patrocinadora de la legislación, no pudo evitar expresar su firme convicción en la defensa de la Constitución, resaltando que esta brinda una completa protección a ciudadanos y a extranjeros, sin importar el estatus migratorio.

En la sesión del jueves, el comité también evaluó otros dos proyectos de ley: uno que limitaría el uso de máscaras por parte de las fuerzas del orden en ciertas situaciones, y otro que busca fortalecer la privacidad de la información que los inmigrantes comparten con las entidades públicas y establecimientos de atención médica.

Ya se aprobaron anteriores propuestas de ley de inmigración

Bajo este contexto, es bueno conocer que, el mes pasado, la Legislatura dio luz verde a un conjunto de proyectos de ley relacionados con la inmigración, entre los cuales se encontraba uno que codificaba una directiva anterior.

Una gran cantidad de activistas han manifestado su apoyo a la codificación de la directiva, argumentando que es fundamental para evitar que futuros funcionarios la eliminen de manera unilateral, pero otros expresaron su preferencia por la versión que fue vetada por Phil Murphy.

"No nos oponemos al espíritu de estos proyectos de ley, pero nos oponemos firmemente al proceso mediante el cual se está obligando a la Legislatura a retractarse de sus valores para dar cobertura a un nuevo gobernador que hizo declaraciones públicas mal informadas sin comprender el alcance total del problema", explicó Amy Torres, directora de la Alianza de Nueva Jersey al respecto.