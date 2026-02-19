¡Muy importante! Recientemente, el condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, confirmó que los haitianos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán seguir renovando sus licencias de conducir. Esta actualización se basa en una guía estatal que no ha pasado desapercibido por este grupo. ¿Es un gran beneficio para la comunidad haitiana?

Haitianos con TPS localizados en este estado de EE. UU. ya podrán renovar sus licencias de conducir

Este anuncio, según 'MiamiHerald' y otros portales internacionales, se mantendrá vigente hasta el 15 de marzo de este año o hasta que un tribunal emita un fallo sobre la apelación presentada por la administración Trump, esto luego de la decisión de un juez federal que suspendió la eliminación de las protecciones del TPS.

Haitianos con TPS localizados en este estado de Estados Unidos ya podrán renovar sus licencias de conducir.

Vale resaltar que este programa ha permitido que más de 300.000 haitianos residan y trabajen de manera temporal en el país americano, en respuesta a la crisis política, de seguridad y humanitaria que enfrenta Haití.

Ahora, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade ya empezó a asistir a los residentes que cumplen con los requisitos, conforme a una directiva del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida: todos aquellos con TPS o con solicitudes pendientes que presenten un Documento de Autorización de Empleo vencido podrán obtener una licencia de conducir.

Esta ayuda se dará hasta el 15 de marzo. Después de ello, deberán proporcionar pruebas alternativas de presencia legal. Por su parte Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que los haitianos deben estar atentos a los requisitos estatales y considerar opciones como el transporte público o compartir vehículos para evitar infracciones de tránsito y posibles detenciones por parte de ICE.

¿Cómo se llevó a cabo este anuncio?

Es bueno saber que esta guía se emitió tras un fallo de la jueza de distrito de EE. UU., Ana C. Reyes, quien suspendió de forma temporal los intentos del gobierno federal de cancelar el TPS, luego de que cinco ciudadanos haitianos interpusieran una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS solicitó a Reyes que levantara su orden, pero la jueza se negó y ordenó al gobierno actualizar sus sistemas para que los haitianos con licencia de conducir continúen siendo elegibles.