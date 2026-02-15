¡Importante! Cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos enfrentan a diario la posibilidad de perder sus derechos legales y ser, próximamente, deportados del país. Recientemente, la administración de Donald Trump decidió empezar un proceso para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a varios países, lo que ha generado reacciones diversas en el ámbito judicial.

Inmigrantes con TPS de estos países perderán sus protecciones tras estrategia clave de DHS

En esta semana de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) logró un avance legal en su intento por poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Nepal, Honduras y Nicaragua. Al mismo tiempo, el DHS está apelando un fallo que impide la finalización del TPS para haitianos, al menos por el momento.

Inmigrantes con TPS de estos países perderán sus protecciones tras estrategia clave de DHS.

Según lo mencionado también en 'KSBW Action News', este estatus fue otorgado a los haitianos tras el terremoto de 2010, y ha sido renovado en múltiples ocasiones debido a la creciente violencia de pandillas en el país. No obstante, ahora, en un comunicado de la entidad, el DHS afirmó que "la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro para los haitianos regresar a casa".

Cabe mencionar que la administración Trump ha intentado cancelar el TPS en varios países, incluyendo Afganistán, Camerún, Etiopía, Haití, Myanmar, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Somalia y Venezuela, según lo expuesto por el Instituto de Política Migratoria (MPI).

Si bien, los litigios sobre estas cancelaciones están en diferentes etapas, el instituto MPI ha señalado que más de un millón de beneficiarios podrían verse afectados, cifra que aumentó en la anterior administración Biden.

¿Qué efectos traen estos cambios políticos?

Los especialistas han advertido que el cambio en la política migratoria podría desencadenar efectos en cadena en la economía de Estados Unidos, lo que incluye una próxima falta de mano de obra en el sector de la salud y en hogares de ancianos.

Por su parte, Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de EE. UU. del Instituto de Política Migratoria, destacó que más de 100.000 haitianos cumplen con funciones en el ámbito sanitario en todo el país, lo cual será mucho más complicado para el sector.