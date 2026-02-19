DISCUSIÓN MORTAL en un Walmart de Connecticut: hombre desenfunda su ARMA por un espacio de estacionamiento

Un conflicto que comenzó por un simple espacio de estacionamiento en un Walmart de Connecticut terminó con un arresto y cargos graves. El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, evidencia cómo disputas cotidianas pueden escalar rápidamente cuando se involucran armas de fuego.

Christopher Anderson, de 56 años, fue arrestado.

Disputa por estacionamiento en Walmart Lisbon termina con amenaza de arma de fuego

Según informó CT Insider, el altercado ocurrió alrededor de las 11:10 a.m. del sábado de San Valentín en el Walmart ubicado en River Road, Lisbon, Connecticut. Durante la confrontación, un hombre "mostró un arma de fuego durante una discusión por un espacio de estacionamiento", según las autoridades locales.

El incidente provocó la inmediata intervención policial, aunque no se registraron disparos. La situación generó preocupación entre clientes y empleados, subrayando los riesgos de conflictos aparentemente menores que pueden escalar hasta involucrar armas de fuego.

Arresto y presentación de cargos contra el hombre implicado

La policía identificó al sospechoso como Christopher Anderson, de 56 años y residente de Jewett City, quien fue detenido y acusado de amenaza en primer grado y de poner en peligro imprudentemente en segundo grado, informó CT Insider.

Anderson fue liberado tras pagar una fianza de $10,000 y su comparecencia ante el Tribunal Superior de Norwich está programada para el 26 de febrero.

Este caso evidencia cómo una discusión por un espacio de estacionamiento puede convertirse en un asunto criminal grave, destacando la necesidad de manejar los conflictos con precaución y responsabilidad para evitar consecuencias legales serias.