¡Importante! Este lunes 23 de febrero, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha declarado el estado de emergencia en la ciudad debido a la preocupante llegada de una tormenta invernal severa. Con ello, se ha restringido la circulación para vehículos no esenciales, con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de emergencia. Aquí lo que debes saber.

Nueva York: alcalde declara estado de emergencia en la ciudad ante tormenta de nieve extrema

Hace unas horas, a través de las redes sociales y medios internacionales, se confirmó que las autoridades meteorológicas de EE. UU. han declarado la primera alerta de ventisca en casi diez años para la metrópoli, debido a la magnitud del fenómeno. Al respecto, Zohran Mamdani declaró de inmediato estado de emergencia en la ciudad.

Aproximadamente, 56 millones de personas en todo el país se encuentran bajo algún tipo de advertencia invernal. Y es que, la tormenta no solo podría cubrir la ciudad con una capa de nieve de entre 23 y 45 centímetros, sino que también traería ráfagas de viento que amenazan con reducir la visibilidad, perjudicando así las actividades diarias de los habitantes, al menos por 36 horas más.

"Las calles de la ciudad estarán cerradas al tráfico de vehículos para garantizar el desplazamiento rápido de los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales entre las 21 horas del domingo y las 12 horas del lunes". se lee en el comunicado oficial del Ayuntamiento de Nueva York sobre esta situación.

"Se prevé que esta sea la peor tormenta de nieve que azote Nueva York en una década, con condiciones extremadamente peligrosas. Por favor, tómenselo muy en serio", mencionó por su parte Mark Levine, presidente del distrito de Manhattan ante este anuncio.

Estas son las restricciones a considerar

Cabe recalcar que el alcalde Zogran Mamdani anunció la implementación de drásticas medidas ante el fenómeno meteorológico que está impactando a La Gran Manzana en este período.

Entre las acciones adoptadas en este estado de emergencia se destaca la restricción de circulación para automóviles, motocicletas, camiones y bicicletas, con la finalidad de despejar las vías y facilitar el acceso a los servicios esenciales. Asimismo, hoy, 23 de febrero, las escuelas de Nueva York se han mantenido cerradas ante lo expuesto.