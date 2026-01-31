0
EN DIRECTO
Barcelona vs Elche por LaLiga
EN VIVO
Juan Pablo II vs FC Cajamarca por Liga 1

Xiaomi 15T Pro vs. Oppo Reno 14 5G: ¿cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, es más potente y más barato?

Estos teléfonos de gama alta de Xiaomi y Oppo son considerados como dos de los equipos más TOP que puedes comprar para 2026. ¿Cuál te conviene más?

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y Oppo Reno 14 5G.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y Oppo Reno 14 5G. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Desde hace algunos años, Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más reconocidas en el mercado de los smartphones y para este 2026 lanzará sus modelos más avanzados como el Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra.

Sin embargo, en 2025 Xiaomi presentó uno de sus teléfonos de gama alta más avanzados, este es el Xiaomi 15T Pro, un equipo con un procesador MediaTek Dimensity, además de un juego de cámaras LEICA de alta definición. Lo mejor de todo es que su precio no es demasiado elevado.

El iPhone 17 Pro es uno de los teléfonos más potentes de Apple y su precio ha bajado para este 2026.

PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?

Por su parte, la marca china Oppo, una de las más 'jóvenes', se ha vuelto uno de sus rivales más duros y su teléfono más avanzado en la gama alta es el Oppo Reno 14 5G, un equipo con gran potencia, cámaras eficientes y un sistema opartivo optimizado.

¿Cuál de estos teléfonos vale la pena comprar en 2026? Hoy en esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todos los detalles de estos dos modelos que sorprenden con sus característias premium.

Xiaomi 15T Pro vs. Oppo Reno 14 5G: versus de especificaciones

Pantalla, procesador, RAM, almacenamiento, batería, cámaras, entre otras especificaciones, son importantes para saber cuál de estos dos teléfonos vale la pena este nuevo año. ¿Xiaomi 15T Pro o Oppo Reno 14 5G?

A continuación tendrás un cuadro compartivo con estas especificaciones clave y de esta forma sabrás cuál deberás comprar o cuál te conviene más.

CaracterísticasXiaomi 15T ProOPPO Reno 14 5G
Dimensiones162,7 x 77,9 x 7,96 mm 157,9 x 74,73 x 7,42 mm
Peso210 g187 gramos
Pantalla y dimensionesAMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly		6,59 pulgadas
AMOLED
120 Hz frecuencia de actualización adaptativa
Resolución y densidad2.772 x 1.280 píxeles 1256 x 2760 pixeles (460 ppp)
ProcesadorMediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890		 MediaTek Dimensity 8350
Memoria RAM12 GB LPDDR5x 12 GB /256 GB
12 GB /512 GB
Sistema operativoAndroid 16 con HyperOS 3 Android 15
ColorOS 15
Almacenamiento interno256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1256GB y 512GB UFS 4.0
CámarasLeica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie:  32MP, f/2.2, FOV 90º		Principal: 50MP; f/1.8
Gran Angular: 8MP; f/2.2
Telefoto: 50MP; f/2.8
Selfie:  50 MP
Batería5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W		 6.000 mAh
SuperVOOC 80W
Precio2999 soles - 858 dólares
Desde 2799 soles o 830 dólares
Otros detallesXiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68		Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Resistencia IP67, 68 y 69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Es pequeño pero potente: el Xiaomi 14 tiene Snapdragon 8 Gen 3, 512GB, triple cámara LEICA 8K y carga en 10 minutos

  2. ¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano