Xiaomi 15T Pro vs. Oppo Reno 14 5G: ¿cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, es más potente y más barato?
Estos teléfonos de gama alta de Xiaomi y Oppo son considerados como dos de los equipos más TOP que puedes comprar para 2026. ¿Cuál te conviene más?
Desde hace algunos años, Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más reconocidas en el mercado de los smartphones y para este 2026 lanzará sus modelos más avanzados como el Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra.
Sin embargo, en 2025 Xiaomi presentó uno de sus teléfonos de gama alta más avanzados, este es el Xiaomi 15T Pro, un equipo con un procesador MediaTek Dimensity, además de un juego de cámaras LEICA de alta definición. Lo mejor de todo es que su precio no es demasiado elevado.
Por su parte, la marca china Oppo, una de las más 'jóvenes', se ha vuelto uno de sus rivales más duros y su teléfono más avanzado en la gama alta es el Oppo Reno 14 5G, un equipo con gran potencia, cámaras eficientes y un sistema opartivo optimizado.
¿Cuál de estos teléfonos vale la pena comprar en 2026? Hoy en esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todos los detalles de estos dos modelos que sorprenden con sus característias premium.
Xiaomi 15T Pro vs. Oppo Reno 14 5G: versus de especificaciones
Pantalla, procesador, RAM, almacenamiento, batería, cámaras, entre otras especificaciones, son importantes para saber cuál de estos dos teléfonos vale la pena este nuevo año. ¿Xiaomi 15T Pro o Oppo Reno 14 5G?
A continuación tendrás un cuadro compartivo con estas especificaciones clave y de esta forma sabrás cuál deberás comprar o cuál te conviene más.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|OPPO Reno 14 5G
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|157,9 x 74,73 x 7,42 mm
|Peso
|210 g
|187 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|6,59 pulgadas
AMOLED
120 Hz frecuencia de actualización adaptativa
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|1256 x 2760 pixeles (460 ppp)
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|MediaTek Dimensity 8350
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
| 12 GB /256 GB
12 GB /512 GB
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
| Android 15
ColorOS 15
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|256GB y 512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|Principal: 50MP; f/1.8
Gran Angular: 8MP; f/2.2
Telefoto: 50MP; f/2.8
Selfie: 50 MP
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
| 6.000 mAh
SuperVOOC 80W
|Precio
|2999 soles - 858 dólares
Desde 2799 soles o 830 dólares
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Resistencia IP67, 68 y 69
