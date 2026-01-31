Disfruta del verano 2026 con este Xiaomi de cuero con cámara de 200MP, chip Snapdragon, carga de 100W y precio insuperable

No hay duda que Xiaomi se ha propuesto a dominar el mercado de los smartphones tanto en el segmento premium como el de gama alta. Y es que la firma asiática acaba de presentar sus nuevos modelos Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi POCO F8 Ultra para ganar la preferencia de los usuarios más exigentes.

Sin embargo, Xiaomi también apunta a dominar el segmento de la gama media y acaba de presentar en Perú, su teléfono intermedio más avanzado, el cual no tiene nada que envidiar a un equipo tope de gama. ¿De qué teléfono hablamos? Del poderoso Redmi Note 15 Pro+ 5G, el cual tiene una configuración IMPRESIONANTE.

Y es que el Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi no solo tiene una cubierta de cuero vegano y marcos de aluminio. El teléfono posee certificaciones que lo hacen uno de los equipos más resistentes tanto en agua, golpes y hasta temperaturas elevadas. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo esta nota de Libero.pe.

Si bien el Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi es un gama media, tiene características muy TOP. Su pantalla es de tipo AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas con una resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, un brillo de 3200 nits y una protección anticaídas Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, este Xiaomi tiene un procesador Snapdragon 7s Gen 4, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Por si fuera poco, su batería es de 6500 mAh y carga de 100W por cable. Lo mejor es que su cargador sí llega incluido en la caja.

Este es el Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Pero, el atributo más sobresalente de este Redmi Note 15 Pro+ es su juego de cámaras, que si bien no son LEICA, te darán un rendimiento TOP. Lente de 200MP, gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Grabarás videos en 4K a 30fps y tomar fotografias de alta definición tanto de día como de noche.

El precio del Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi en Perú es de 1899 soles, lo que al tipo de cambio no supera los 500 dólares. ¿Qué te parece? Sin duda una de las mejores opciones en la gama media.