Salió el Samsung A07 5G, el Galaxy barato de 2026 con pantalla 120Hz y batería de 6000mAh mejor que la del S25 Ultra

Samsung ha lanzado uno de sus terminales más modestos del 2026: se trata del Galaxy A07 5G, un equipo con prestaciones que podríamos calificar de cortas, pero que está enfocado a un mercado amplio de usuarios base o de entrada que solo buscan un smartphone para comunicarse, navegar por internet, revisar redes sociales y ver algo de streaming en Netflix o YouTube.

Samsung A07 5G: características del Galaxy más barato de 2026

Para comenzar, debemos decir que el Samsung A07 5G cuenta con uina pantalla LCD de 6,7 pulgadas con resolución de 720 x 1600 píxeles, junto con una notable tasa de refresco de 120 hercios para desplazarte fluidamente y rápido por el celular, pero con un brillo máximo de solo 800 nits. Tiene resistencia a salpicaduras de agua con certificación IP54

Su procesador es el MediaTek Dimensity 6300, a la vez de su RAM de 4GB y 6GB, en tanto que su memoria intenra solo tiene una versión de 128GB, pero que puedes ampliar hasta los 2Tb con tarjetas microSD. Su batería es una de sus grandes ventajas al contar con autonomía de 6000mAh, además de carga rápida de 25W.

Viene con doble cámara trasera, con lente principal de 50 MP con apertura focal f/1.8, un sensor de profundidad de 2 MP con apertura f/2.4 y la frontal de 8 MP con apertura f/2.0.

Su sistema operativo es el OneUI 8 basado en Android 16 y con 6 años de actualizaciones tanto para el software como para los parches de seguridad. Viene potenciado con inteligencia artificial como Gemini de Google, pero también con la función Circle to Search y con Gemini Live.

Samsung A07 5G: cuál es su precio

El precio del Samsung A07 5G se encuentra entre los US$140 dólares y los US$195 dólares, dependiendo de la versión de RAM que elijas en tu compra.