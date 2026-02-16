¿Vale la pena comprar el Honor Magic 6 Pro en lugar del iPhone 16 Pro Max en 2026?

Si quieres un celular que destaca por apartado de cámaras, a la vez de un rendimiento formidable, entonces no mires otros smartphones como el iPhone 16 Pro Max o el Samsung S25 Ultra, te basta y sobra con el Honor Magic 6 Pro, un terminal absolutamente poderoso y que, además, tiene un juego de cámaras con fotos de altísima calidad y con precios que han caído desde su salida en 2024.

Honor Magic 6 Pro, pantalla premium y chip con mucho músculo

Este celular incorpora una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas con resolución de 1280 x 2800 píxeles, con una tasa de refresco fluida de 120 hercios, junto con 453 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), así como compatible con contenido en HDR10+ y Dolby Vision. Del mismo modo, tiene 5000 nits de brillo máximo, en tanto que es resistente al agua con certificación IP68.

El Snapdragon 8 Gen 3 es el procesador con que cuenta el Honor Magic 6 Pro, un chip que se sigue desempeñando a la perfección con tareas pesadísimas, pero también con videojuegos con gráficos altísimos. Los lags serán cosa del pasado con RAM de 12GB LPDDR5X, así como memoria interna de 512GB con descargas en UFS 4.0.

Honor Magic 6 Pro, cámaras con mucho detalle

La fotografía es otro de los puntos fuertes de este dispositivo, pues tiene triple cámara trasera, con la principal en 50 MP con apertura variable f/1.4 y f/2.0, el ultra gran angular de 50 MP con apertura f/2.76 con 122 grafos, telefoto de 180 MP con zoom óptico 2.5X y apertura focal f/2.6; por por otro lado, su frontal es de 50MP con cámara 3D Depth. En cuanto a la grabación de video, está llega a los 4K a 60fps con buenos resultados, pero se queda atrás en este apartado respecto a la competencia.

Honor Magic 6 Pro, batería grande para todo el día

La autonomía de este smartphone de la compañía china hace un buen trabajo, pues tiene batería de 5600mAh para usarlo por un día entero, pero cuando necesites cargarlo, entonces cuentas con carga rápida de 80W, pero también carga inalámbrica rápida de 50W.

En cuanto al software, el Honor Magic 6 Pro vino desde el arranque con MagicOS 8.0 basado en Android 14, el cual se desempeña de forma solvente, aunque han ido puliendo los temas pendientes. Además de esto, cuenta con 4 años de actualizaciones para el sistema operativo y 5 años para dar soporte a los parches de seguridad.

Honor Magic 6 Pro, precio en 2026

Si quieres comprarte este 2026 el Honor Magic 6 Pro, entonces debes saber que este celular ha bajado de precio en nuestros días, por lo que en el mercado internacional tiene un valor de US$600 dólares o US$700 dólares. Por su parte, en países como Perú lo encuentras alrededor de los 3,999 soles, en tanto que en México desde los 17,000 a 18,000 pesos mexicanos.