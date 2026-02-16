iPhone 17e con fecha de lanzamiento confirmada: cuándo sale en 2026, cuál es su precio y qué características tiene

Pese a los rumores que ya rodean todo lo relacionado a lo que sería la nueva familia de los iPhone 18, también hay novedades sobre lo que podría ser el inminente lanzamiento del iPhone 17e, el cual no solo será el teléfono más barato de Apple este 2026, sino que aspira a ser un éxito de ventas en el mercado internacional y tiene fecha confirmada para su estreno.

iPhone 17e, cuándo sale

El 4 de marzo sería la fecha elegida para lanzar el iPhone 17e, pero no desde su sede habitual en Cupertino, sino desde tres lugares distinto como son Nueva York, Londres y Shanghái (China), para lo cual la compañía estadounidense remitirá invitaciones a varios medios de comunicación para este estreno que podría incluir otros productos como el iPad o MacBook.

iPhone 17e, precio de lanzamiento

Si bien no hay un monto 100 por ciento confirmado, muchos portales especializados en temas de tecnología convergen en una cosa que sonará bien en los oídos de los usuarios de Apple o aquellos que quieren hacerse con uno de los terminales de esta marca.

Todo apunta a que el iPhone 17e tendría un valor en los US$599 dólares, es decir, US$100 dólares más barato que su antecesor, el 16e, mientras que otros revelan que en la Unión Europea tendría su precio base en los 709 euros.

iPhone 17e, características

Para comenzar, algunas de las características filtradas sobre el iPhone 17e es que tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas que ya ha vuelto el tamaño estándar en los modelos e.

Este celular hará un salto notable en cuanto a rendimiento, ya que vendrá con el chip Apple A19, el mismo que vemos en el modelo 17 base, ello le dará un funcionamiento francamente superior comparado con su antcesor.

Una demanda del 16e fue la no inclusión del Dynamic Island, pero en el iPhone 17e si lo tendrá reemplazando al notch, dándole ese toque tan premium como distintivo de todo teléfono Apple.

Es muy probable que la memoria RAM de este celular sea de 8GB, además de un almacenamiento interno que podría empezar en los 128GB y acabar en los 512GB, aunque este último dato no ha sido confirmado al 100 por ciento.

Otro reclamo de los usuarios es que, a diferencia del 16e, el iPhone 17e sí incluiría carga inalámbrica MagSafe de 25W, a la vez de mantener los 48 MP en la cámara principal trasera.