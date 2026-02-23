Consulta con DNI tu local de votación para las Elecciones Generales 2026: ¿Ya se habilitó el LINK oficial?

El evento de las Elecciones Generales 2026 se acerca cada vez más en el calendario, y todos los ciudadanos del Perú se mantienen atentos a las actualizaciones que puedan haber en el camino hasta que llegue abril, mes en el que se ha programado la realización de esta esperada jornada.

En este contexto, es importante tener en cuenta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra activa con toda la información necesaria para la consulta tanto de los votantes como de los miembros de mesa que ya fueron elegidos el pasado 29 de enero en el sorteo.

Sin embargo, existe una opción que muchos buscan en la plataforma de la entidad, con la finalidad de conocer qué centro de votación se les designó para lo próximos comicios del domingo 12 de abril de 2026, en el que se elegirá cargos de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

Dónde votar: ¿Se activó LINK de consulta?

Ciudadanos podrán consultar su local de votación pronto / FOTO: ONPE

Aunque el botón para saber el lugar en dónde corresponde votar sí está colocado en la web oficial, lo cierto es que por el momento no se ha habilitado para que los usuarios puedan ingresar y revisar la data.

Hasta la fecha no se ha dado un anuncio oficial acerca de cuándo estará disponible este LINK, pero se estima que a finales del mes de febrero se podría ya hacer uso del apartado en la página.

¿Cómo saber dónde votar?

Aunque por ahora no se puede ingresar al LINK, te dejamos AQUÍ los pasos a seguir para la consulta cuando sea habilitada:

Ingresa a https://eg2026.onpe.gob.pe/

Luego, ve al apartado de Electores y miembros de mesa

Ahora te enviará al espacio de consulta

Finalmente deberás darle clic a 'Conoce tu local de votación' en el que te pedirá datos para dar el resultado.

¿Desde qué hora se puede acudir a votar?

Las Elecciones Generales, en las que más de 27 millones de peruanos elegirán a quienes asumirán la nueva autoridad, se realizarán el domingo 12 de abril de 2026 y empezará desde las 7 a. m. y se extenderá hasta las 5 p. m.