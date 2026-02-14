Consulta tu local de votación con este LINK desde mañana 15 de febrero para las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que desde el pasado 25 de enero se empezó a enviar la información sobre el local de votación asignado para todos aquellos ciudadanos que sí utilizaron la aplicación de 'Elige Tu Local de Votación'.

Sin embargo, aún hay muchos votantes que no conocen a dónde deberán acudir durante los comicios del próximo domingo 12 de abril, ya que todavía no tienen los datos confirmados por el organismo a cargo de esta jornada electoral clave para el Perú.

De acuerdo a lo mencionado por la misma plataforma de la ONPE, desde este domingo 15 de febrero, cada persona que vaya a sufragar podrá revisar el LINK oficial de consulta en la web y averiguar qué lugar se le ha colocado como centro de votación.

Ciudadanos podrán consultar su local de votación a partir del 15 de febrero / FOTO: ONPE

¿Cómo saber dónde votar en las Elecciones Generales 2026?

Para poder enterarte de la data correcta, solo bastará con acceder a la página oficial de la ONPE y luego, redirigirte a la opción de 'Electores y miembros de mesa'. En esta opción se desglosará todo detallado sobre lo que fue el aplicativo ETLV y principalmente, estará activo el botón de 'Conoce tu local de votación'.

Al darle clic a este apartado, te enviará directamente a un espacio para que coloques tu DNI y puedas revisar fácilmente la ubicación que te tocó. El LINK oficial que te mandará directo a este proceso es el siguiente: https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/conoce-tu-local-de-votacion/

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en las votaciones 2026?

Entra a la plataforma oficial de la ONPE

Coloca el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Verifica tu resultado:

Si apareces como miembro de mesa titular o suplente, el sistema mostrará la mesa y el local de votación.

En caso contrario saldrá el mensaje de: "No eres miembro de mesa".

Es importante tener en cuenta que, si fuiste elegido como miembro de mesa y no puedes cumplir con la labor, podrás presentar ante la ONPE una excusa hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado de los miembros titulares y suplentes.