ONPE: ¿Dónde me toca votar para las Elecciones Generales 2026? Accede al LINK oficial
La ONPE habilitará un enlace para realizar la consulta del local de votación para las elecciones de este 12 de abril. Las personas conocerán dónde votar.
Este 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el sorteo de miembros de mesa y los ciudadanos podrán conocer si están en la lista mediante la página web. Adicionalmente, este link también servirá para saber dónde te toca votar en las Elecciones Generales 2026 de este 12 de abril.
¿Dónde me toca votar en las Elecciones 2026?
La ONPE brindará a los ciudadanos la opción de consultar dónde les corresponde votar en las Elecciones Generales 2026 mediante su plataforma digital 'Consulta Electoral'. Según lo anunciado, proximamente se habilitará la página para que los peruanos y peruanas realicen los procedimientos.
- LINK para saber dónde te toca votar: consultaelectoral.onpe.gob.pe
Se habilitará la plataforma Consulta Electoral para saber dónde te toca votar.
Hasta el momento no se ha precisado el proceso que se debe seguir para realizar la consulta, se estima que el elector debe ingresar su número de DNI en el sistema habilitado, donde podrá conocer de forma precisa su local de votación, la dirección, el número de mesa y si ha sido designado como miembro de mesa.
Si bien aún faltan algunos meses para que se desarrollen los comicios 2026, le recomendamos que anote o guarde los datos de su local de votación, con la finalidad de que el proceso de sufragio se realice de manera ágil y ordenada, incluso puede imprimir toda la información de la consulta.
¿Cómo ver si soy miembro de mesa?
Para verificar si fuiste designado como miembro de mesa, debes ingresar a la plataforma 'Consulta Electoral' y colocar tu número de DNI. Posteriormente, el sistema mostrará si has sido seleccionado como titular o suplente, junto con los datos de tu local de votación y número de mesa.
