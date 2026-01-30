Elecciones Generales 2026: ¿Cuándo es la primera capacitación para miembros de mesa?

Las Elecciones Generales 2026 se acercan, por lo cual es necesario que todos los miembros de mesa elegidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tengan conocimiento de lo relacionado a la jornada de votaciones y así esta se pueda desarrollar sin mayor eventualidad.

El próximo 12 de abril los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, y por otro lado, los sorteados por la entidad encargada, tendrán que cumplir con la labor correspondiente como miembro seleccionado. Este año, el número de suplentes se ha duplicado con el objetivo de asegurar la instalación de las mesas .

Aunque el día de los comicios inicia oficialmente a las 7:00 a.m., lo cierto es que desde las 6:00 a. m. tendrán que estar los miembros de mesa en su posición, con la finalidad de que todo pueda llevarse a cabo con normalidad hasta las 5:00 p. m., asegurando que los electores sufraguen sin demoras.

Cronograma de capacitaciones para miembros de mesa

1ra jornada de capacitación a miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026: 29 de marzo

2da jornada de capacitación a miembros de mesa: 5 de abril

¿Si soy suplente tengo que ir a las capacitaciones de la ONPE?

Sí. Si eres miembro de mesa, titular o suplente, es necesario acudir a la primera y segunda jornada de capacitación que se organizará a nivel nacional, en el horario que se compartirá posteriormente.

¿Cómo saber dónde me toca capacitarme si soy miembro de mesa?

Durante las próximas semanas, la ONPE se encargará de facilitar el LINK oficial para ubicar el respectivo local de capacitación de cada uno de los ciudadanos del Perú elegidos como miembros mesa en estos comicios. Es necesario estar al tanto de la última información publicada en la página web oficial.

¿En qué casos puedo presentar excusa para no ser miembro de mesa?

A continuación podrás conocer algunos de los motivos principales por los que puedes dejar de cumplir con tu deber electoral. El trámite debe realizarse hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado.

Si necesitas ausentarte del territorio de la República.

Si eres cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad de otro miembro en tu misma mesa.

Si eres cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en la que postulan.

Si eres cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de los promotores y de las autoridades sujetas a la Consulta Popular de Revocatoria.

Si te encuentras temporalmente ausente de la República.

Si eres un miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Si eres un funcionario de la Defensoría del Pueblo que realiza supervisión electoral.

Si eres una autoridad política.

Si eres un ciudadano mayor de 65 años.

Si eres una autoridad o representante proveniente de elección popular.

Tener notorio o grave impedimento físico o mental.

Si eres mujer en estado de gestación.

Si eres madre lactante de niños hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

¿Cuál es la multa por no cumplir como miembro de mesa?

Tanto titulares como suplentes tienen que acudir a cumplir con su labor en los comicios, en el caso de que falten sin causa justificada, se aplica una multa de 275 soles.