Elecciones Generales 2026: así puedes verificar tu local de votación vía ONPE desde HOY

La ONPE ha anunciado oficialmente que comenzó con el proceso de informes a los ciudadanos sobre el local de votación seleccionado.

ONPE: ya puedes verificar cuál es tu local de votación
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra alistando todos los procesos en camino a lo que serán las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 de abril, por lo mismo inició con la comunicación en torno al local de votación que ya fue seleccionado.

Como se sabe, hasta el pasado 14 de octubre los ciudadanos tuvieron la opción de elegir el lugar en donde emitirán su voto a través de la plataforma oficial que a ONPE puso a disposición. De esta manera, todos los usuarios seleccionar un punto cercano a sus domicilios.

¿Cómo saber tu local de votación vía ONPE?

Las autoridades de la entidad ya se encuentran enviando los correos electrónicos para verificar el local de votación que se ha elegido como oficial entre las tres opciones colocadas durante el proceso de selección inicial que se llevó a cabo en 2025.

ONPE

ONPE anuncia que ya puedes conocer dónde votar este 12 de abril / FOTO: Facebook

Elección para miembros de mesa

La ONPE realizó este 23 de enero la selección preliminar de candidatos a miembros de mesa como paso previo al sorteo programado para el jueves 29 de enero próximo a las elecciones.

Se debe tener en cuenta que de los nueve ciudadanos sorteados, tres serán miembros titulares y seis suplentes, aunque solo tres ejercerán el cargo durante la jornada completa.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

Aquellos individuos que no cuentan en este proceso son los que tienen impedimentos legales, como candidatos, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos mediante voto popular.

Por otro lado, están los miembros de las FFAA y la PNP que participarán en las elecciones; también los bomberos y los representantes de la Fiscalía que serán parte de la prevención e investigación de delitos electorales.

Requisitos para ser miembros de mesa

  • Mayor grado de instrucción
  • No haber ejercido anteriormente el cargo de miembro de mesa
  • Tener menos de 65 años
