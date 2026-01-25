- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Elecciones Generales 2026: así puedes verificar tu local de votación vía ONPE desde HOY
La ONPE ha anunciado oficialmente que comenzó con el proceso de informes a los ciudadanos sobre el local de votación seleccionado.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra alistando todos los procesos en camino a lo que serán las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 de abril, por lo mismo inició con la comunicación en torno al local de votación que ya fue seleccionado.
PUEDES VER: ¿Si mi DNI está vencido, podré votar? Esto dice RENIEC a puertas de las Elecciones Generales 2026
Como se sabe, hasta el pasado 14 de octubre los ciudadanos tuvieron la opción de elegir el lugar en donde emitirán su voto a través de la plataforma oficial que a ONPE puso a disposición. De esta manera, todos los usuarios seleccionar un punto cercano a sus domicilios.
¿Cómo saber tu local de votación vía ONPE?
Las autoridades de la entidad ya se encuentran enviando los correos electrónicos para verificar el local de votación que se ha elegido como oficial entre las tres opciones colocadas durante el proceso de selección inicial que se llevó a cabo en 2025.
ONPE anuncia que ya puedes conocer dónde votar este 12 de abril / FOTO: Facebook
Elección para miembros de mesa
La ONPE realizó este 23 de enero la selección preliminar de candidatos a miembros de mesa como paso previo al sorteo programado para el jueves 29 de enero próximo a las elecciones.
Se debe tener en cuenta que de los nueve ciudadanos sorteados, tres serán miembros titulares y seis suplentes, aunque solo tres ejercerán el cargo durante la jornada completa.
¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?
Aquellos individuos que no cuentan en este proceso son los que tienen impedimentos legales, como candidatos, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos mediante voto popular.
Por otro lado, están los miembros de las FFAA y la PNP que participarán en las elecciones; también los bomberos y los representantes de la Fiscalía que serán parte de la prevención e investigación de delitos electorales.
Requisitos para ser miembros de mesa
- Mayor grado de instrucción
- No haber ejercido anteriormente el cargo de miembro de mesa
- Tener menos de 65 años
- 1
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
- 2
Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año
- 3
Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90