Elecciones 2026: este es el monto de la MULTA POR NO VOTAR en el proceso electoral del próximo 12 de abril

El deber de votar en las elecciones del Perú tiene consecuencias para quienes no cumplen, pues la omisión sin justificación conlleva una multa electoral. A medida que se acercan los comicios de 2026, muchos ciudadanos se preguntan cuál será el monto que deberán pagar si no asisten a sufragar.

Aunque aún no se ha publicado oficialmente el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026, es posible hacer una estimación basada en cómo funcionan las sanciones actualmente. AQUÍ te dejamos detalles sobre la multa por no votar, su posible cálculo con la UIT 2026 y lo que debes tener en cuenta para evitar penalidad.

Votaciones serán el próximo 12 de abril de 2026 / FOTO: Difusión

El voto es obligatorio en el Perú hasta los 70 años

No justificar la ausencia puede acarrear la sanción económica, además de otras consecuencias administrativas como la imposibilidad de realizar diversos trámites si la multa no se paga.

Según lo que dice la normativa, los electores mayores de 70 Años que hayan sido elegidos como miembros de mesa, titulares o suplentes, y que, por diferentes motivos no puedan ejercer tal función, no necesitan presentar excusas, ya que no será considerado como falta y, por lo mismo, no se les genera una multa.

¿Cómo se determina la multa por no votar?

Según normativa vigente, la multa por no sufragar se ajusta de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito donde figura tu domicilio en el DNI, "no pobre", "pobre", o "pobre extremo" y, en muchos casos, se calcula como un porcentaje de la UIT.

En periodos más recientes, los valores concretos han dependido de la clasificación del distrito. Por ejemplo, montos como S/ 92.00 para distrito "no pobre", S/ 46.00 para distrito "pobre", y S/ 23.00 para "pobre extremo", han sido reportados en algunos procesos electorales.

Consecuencias de no votar y no pagar la multa

Si no acudes a votar y no presentas una justificación válida, puedes ser sancionado con multa. Si la multa no se paga, la sanción puede convertirse en un impedimento para realizar trámites civiles, notariales, administrativos o judiciales.

También puede restringir tu participación en ciertos actos oficiales. Por eso, aunque la multa parezca modesta, cumplir con el deber de votar, o justificar la ausencia, es importante para evitar complicaciones futuras