Desde hoy, domingo 23 de noviembre, la ONPE habilitó la plataforma oficial para que todos los ciudadanos puedan elegir su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. La herramienta permite seleccionar los locales más cercanos al domicilio y evitar desplazamientos largos el día de los comicios. El proceso es totalmente virtual, gratuito y puede completarse en pocos minutos.

La entidad electoral explicó que los ciudadanos podrán elegir hasta tres opciones de local de votación dentro de su distrito, siempre que su DNI tenga una dirección actualizada en el padrón. Esta medida busca mejorar la organización del proceso, reducir la congestión en los locales más demandados y facilitar la participación de adultos mayores, personas con discapacidad y electores que viven en zonas con alto flujo vehicular.

El plazo para realizar el trámite estará disponible hasta el 14 de diciembre, fecha en la que se cerrará el sistema previo a la asignación final de locales. Por ello, la ONPE recomendó ingresar cuanto antes a la plataforma para evitar saturaciones y garantizar que el registro quede correctamente validado antes del cierre del proceso.

¿Cómo elegir tu local de votación?

Ingresa a la página oficial de la ONPE para este proceso.

Valida tu información con:

Número de DNI

Dígito verificador

Fecha de nacimiento

Selecciona hasta tres locales de votación dentro de tu distrito.

Confirma la solicitud y guarda el comprobante para futuras consultas.

Requisitos para realizar el trámite

Tener DNI vigente.

Contar con acceso a internet.

Verificar que la dirección registrada en tu DNI corresponda al distrito donde deseas votar.

Plazos oficiales

Inicio del proceso: domingo 23 de noviembre de 2025

domingo 23 de noviembre de 2025 Cierre del proceso: sábado 14 de diciembre de 2025

¿Por qué es importante elegir tu local hoy?