ONPE realiza convocatoria laboral para elecciones 2026: trabajadores ganarán hasta 2,000 soles
Si estás buscando trabajo, entonces no puedes dejar pasar la convocatoria laboral que realizó la ONPE. Se ofrecen sueldos de hasta 2,000 soles.
Falta poco para las elecciones presidenciales. En el sufragio pactado para el 12 de abril del 2026, millones de peruanos deberán elegir al nuevo mandatario del país, actualmente, al cargo están que postulan 37 candidatos.
Ante este próximo evento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó una convocatoria laboral a favor de jóvenes egresados, universitarios, bachilleres, técnicos y titulados. Si estás buscando trabajo, entonces puedes postular a una de las vacantes.
La ONPE está realizando una convocatoria laboral para las elecciones 2026.
ONPE realiza convocatoria laboral para elecciones 2026
La entidad reveló que los puestos son para cada ciudad de Lima y los contratados podrán llegar a ganar desde 1,800 a 2,000 soles. Actualmente, hay un total de 68 vacantes disponibles, a continuación, te brindaremos más detalles de los puestos laborales.
Auxiliar técnico de punto de transmisión - ODPE Huaura (34 vacantes)
- Estudiante técnico o universitario con mínimo un ciclo aprobado.
- Recibirá un sueldo de S/2.000.
- Tipo de contrato: locación de servicios.
Responsable de local de votación (Paletizador) - ODPE Huaura (34 vacantes)
- Título universitario, bachiller, título técnico o egresado técnico.
- Recibirá un sueldo de S/1.800.
- Tipo de contrato: locación de servicios.
- Trabajará en Lima.
ONPE: ¿Cómo postular a la convocatoria laboral?
Las vacantes estarán disponibles hasta el 18 de noviembre del 2025, desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. o hasta cubrir las vacantes solicitadas, siendo la fecha límite el 2 de diciembre. Para postular, los postulantes deberán ingresar a este LINK, llenar el registro correctamente y enviar la copia del DNI junto al CV documentado.
