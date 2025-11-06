¡Atención! Desde esta fecha podrá escoger tu local de votación vía web para las elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que a partir del próximo domingo 23 de noviembre, los ciudadanos podrán elegir su local de votación para las elecciones generales de 2026. El procedimiento se realizará a través de la plataforma digital "Elige tu local de votación".

El ciudadano podrá escoger hasta tres locales de votación cercanos a la dirección que figuran en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Es importante recordar que el padrón electoral se cerró el 14 de octubre del 2025, por lo que si se realizó el cambio de domicilio pasando esta fecha, la nueva dirección no aparecerá en la plataforma.

"Si mi DNI está en Comas y me cambio a otros distritos, voy a poder escoger el local de votación en Comas, porque así consta en mi DNI a la fecha de cierre del padrón electoral. Todos los cambios de dirección posteriores no aparecerán porque hubo un corte al 14 de octubre", informó Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE.

El plazo establecido por el ente electoral para que los electores ingresen a la plataforma "Elige tu Local de votación", será hasta el 14 de diciembre. Además, se recomienda que seleccionen las tres opciones de locales de votación, aunque en elecciones pasadas se hayan elegido otras direcciones, puesto que no todos los locales se mantienen.

Luego de que el ciudadano elija las tres opciones de locales de votación, la ONPE informará cuál será su lugar de sufragio con los datos de la mesa de votación donde corresponda. Este procedimiento se realiza con la finalidad de facilitar el acceso y reducir los desplazamientos durante los comicios del 2026.

Elecciones 2026: ¿Cómo se elige local de votación?

Cuando se habilite la plataforma, los ciudadanos podrán ingresar a la web de la ONPE con su número de DNI, verificar sus datos y escoger entre varias alternativas de locales cercanos a su domicilio para votar. Se estima que el procedimiento sea igual o similar a las ediciones pasadas: