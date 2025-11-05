Municipalidad de Lima dio gran noticia a vecinos de Comas: megaobra que reducirá el tráfico está a punto de concluir

En Lima Norte, existen vías que son sumamente importantes para el tránsito y una de estas es la av. Túpac Amaru, en Comas. Para alegría de los vecinos, dentro de poco, la Municipalidad de Lima realizará la entrega de esta obra culminada, lo que ha generado gran expectativa, ya que aliviará el congestionamiento y mejorará la calidad de imagen en la zona.

Tras varios meses de trabajo, la institución capitalina entregará la etapa final de más de 7 kilómetros, que incluirán nuevas pistas, veredas, semáforos, muros, accesos vehiculares, rampas peatonales y señalización, que contribuirán en la seguridad de los conductores y ciudadanos en general.

Pero no todo es cemento, puesto que la Municipalidad de Lima informó que, en beneficio del ambiente y la población, se sembrará 100 árboles, 35 000 m² de áreas verdes y 8000 unidades de cactáceas y agaves, que purificarán el aire de la zona, que es sumamente transitada por vehículos.

Tras el anuncio de la entrega de la obra culminada, los usuarios no dudaron en comentar mediante las redes sociales. "Excelente obra", "Métanle más verde", "Puro cemento, pobre gente, pronto tendrán más contaminación en sus pulmones", "Un excelente trabajo", "Qué sigan las obras", indicaron.

Cabe destacar que la mejora de esta avenida, que atraviesa gran parte del distrito y conecta Comas con otros puntos clave de la ciudad, facilitará el transporte público y privado, permitiendo una mejor movilidad diaria de miles de personas hacia centros laborales, comerciales y educativos.

Por otro lado, a lo largo de la avenida Túpac Amaru se concentran negocios, mercados, instituciones y paraderos estratégicos, lo que la convierte en un eje de desarrollo urbano y comercial. También tiene un significado simbólico, pues lleva el nombre del líder Túpac Amaru II, reflejando el espíritu de lucha y resistencia del pueblo peruano.