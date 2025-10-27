- Hoy:
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público: ciudadanos serán beneficiados con obra
Tras la recuperación de este importante espacio público en importante zona del distrito, diversos vecinos de Comas podrán acceder a importante iniciativa.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Comas dio a conocer que ha logrado recuperar un importante espacio público a favor de la población del distrito. En este lugar se ejecutará una obra que beneficiará de manera directa a los ciudadanos del distrito.
Gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional, serenazgo de Comas y equipo municipal se realizó esta labor que era exigida por los vecinos de la zona durante años.
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público.
Este espacio superior a 500 m2 en el Pueblo Joven Santa Rosa se convertirá en talleres productivos para madres de familia del distrito de Lima Norte. La medida fue muy bien recibida por la población de la zona.
Rápidamente, el post se hizo viral en redes sociales como Facebook y TikTok. Diversos ciudadanos del distrito de Comas no dudó en pronunciarse sobre la recuperación de este espacio público.
"Era justo y necesario el desalojo", "La comunidad de San Rosa agradece la labor", "La gente que vivía allí se adueñó del espacio público", "Recuperen el parque Alameda la Mercer", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas que viven en el distrito de Lima Norte.
