Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

Los vecinos de San Juan de Miraflores recibieron una estupenda noticia por parte de la Municipalidad de Lima, pues mediante su cuenta oficia en Facebook, el municipio de la capital cofirmó que la megaobra de 4.96 km de la Av. Juan Pablo II (Pista Nueva), ya cuenta con un 40 % del avance general. Este proyecto promete reducir el tráfico vehicular en la zona con tecnología de última generación que se implementará en favor de los vecinos y ciudadanos que transiten por la vía principal del distrito.

"Avanza la moderinad con 3 viaductos en Lima Sur", precisan en la publicación que está acompañada de fotografías de lo que significa la obra en cuestión. Además, agregan: "Con tenología de última generación, se reducirá los tiempos de viaje y mejorará la movilidad de miles de vecinos. ¡Hacia una Lima más moderna y conectada".

Megaobra en SJM y VMT está al 40% de su construcción

Megaobra Juan Pablo II en San Juan de Miraflores: ¿cuándo terminarán los trabajos?

Durante el inicio de obra en junio del presente año, el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comentó detalles sobre la ejecución de la obra, así como cuál será el tiempo que durará la construcción y cuándo estaría lista para el disfrute de todos los ciudadanos. En aquel entonces el burgomaestre informó que el proyecto tendrá una duración de 530 días calendario desde su inicio.

¿Cómo beneficiará la megaobra Juan Pablo II a vecinos de SJM y VMT?

De acuerdo a las palabras del ex alcalde de Lima, la megraobra reducirá el tráfico vehicular y modernizará la zona: "Yo esperaba con muchas ansias iniciar esta megaobra de Juan Pablo II, que empieza en San Juan de Miraflores. Esta vía será aérea, con puentes prefabricados, elevados; cruzarán rápido San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, en tan solo minutos", precisó Rafael López Aliaga en junio.

Finalmente, se supo que el proyecto incluirá la ampliación de la calzada a tres carriles por sentido, la incorporación de una ciclovía de diseño moderno, la renovación integral de las veredas, la instalación de pavimento adoquinado, la implementación de señalización horizontal y vertical, la reubicación estratégica de 20 semáforos, así como el embellecimiento y tratamiento paisajístico de las áreas verdes.