Malas noticias conductores: volverán a pagar peaje de Panamericana Sur desde esta fecha

A pesar de que el Poder Judicial ordenó la suspensión de peajes, Rutas de Lima confirmó que volverá a cobrarlos desde esta fecha.

Roxana Aliaga
Desde el domingo 2 de octubre, se volverá a cobrar peaje en la Panamericana Sur.
Desde el domingo 2 de octubre, se volverá a cobrar peaje en la Panamericana Sur. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
Hace algunos días, el Poder Judicial ordenó a la empresa Rutas de Lima suspender el cobro de los peajes en las estaciones de Villa El Salvador y Punta Negra. Esta noticia fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes podrán transitar por la Panamericana Sur libremente sin realizar ni un pago.

Sin embargo, mediante un comunicado que obtuvo La República, la empresa Rutas de Lima volverá a reanudar el cobro de los peajes a partir de la media noche del domingo 2 de noviembre, según la concesionaria, la apelación contra dicha sentencia suspende sus efectos hasta que el proceso tenga una resolución final.

La conocida empresa indicó que su decisión se basa en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, la cual dispone que toda sentencia apelada queda sin efecto, mientras que no sea firme. Por ello, indicó que está legalmente facultada para cobrar los peajes del tramo sur.

panamericana sur

Comunicado de Rutas de Lima.

Rutas de Lima manifestó que la suspensión temporal es de manera preventiva y es un resguardo de la seguridad a sus trabajadores y usuarios. Además, indicaron que, la Municipalidad de Lima y algunos representantes políticos están incitando promover protestas en contra de la empresa.

Alcalde de Lima apoyó la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Sur

El burgomaestre indicó que esta medida es una reivindicación del derecho a la libertad de tránsito, tras años de reclamos por los altos costos y deficiencias del servicio vial. Mediante una conferencia de prensa en la Municipalidad de Lima, Reggiardo indicó que los limeños se vieron obligados a pagar tarifas por un servicio deficiente.

Roxana Aliaga
