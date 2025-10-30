- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lanús vs U de Chile
- Palmeiras vs LDU
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de pago de los 21,400 soles
Miles de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones podrían acceder a 21,400 soles y este sería el cronograma de pagos oficial para este 2025.
Miles de ciudadanos esperan con ansias el retiro ONP (Oficina de Normalización Previsional). Esta iniciativa a favor de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) busca que la población puedan acceder a 21,400 soles de sus fondos.
Este proyecto fue presentado en el Congreso de la República y ha sido impulsado por la parlamentaria Ariana Maybee Orué Medina, y coautores como José León Luna, Raúl Picón, Francis Paredes, Yorel Alcarraz, Juan Burgos y Guido Bellido.
Retiro ONP 2025: ¿Se aprobó el desembolso?
Por ahora, el proyecto de ley del retiro ONP 2025 de hasta 4UIT ha sido presentado de manera formal, lo cual es posible que sea debatido en los próximos días, esta noticia genera una gran alegría entre los ciudadanos, quienes esperan acceder a una parte de sus fondos.
Recordemos que el Congreso de la República aprobó el retiro extraordinario de 1UIT en el 2020; sin embargo, esta iniciativa fue anulada por el Tribunal Constitucional, porque lo consideró inconstitucional.
El retiro ONP no ha sido aprobado por el Congreso.
Retiro ONP 2025: Cronograma de pagos
Si el Congreso de la República aprueba el retiro de la ONP este 2025, entonces debes saber que se estableció un cronograma de desembolsos. El pago de cada desembolso se realizará de manera escalonada.
- PRIMER DEPÓSITO: 1 UIT tras los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud.
- SEGUNDO DEPÓSITO: 1 UIT dentro de los 30 días siguientes del primer pago.
- TERCER DEPÓSITO: 1 UIT después de 30 días del segundo pago.
- CUARTO DEPÓSITO: 1 UIT dentro de 30 días siguientes de la tercera entrega.
¿Quiénes podrían acceder al retiro?
Se debe tener en cuenta que solo algunos ciudadanos pueden solicitar el desembolso de hasta 21,400 soles. Para conocer si te corresponde acceder a una parte de tus fondos.
- Ciudadanos afiliados al SNP que no hayan accedido a una pensión de jubilación.
- Personas que no hayan trasladado sus aportes al Sistema Privado de Pensiones (AFP).
- En algunos casos, se señala que, el monto a retirar no podrá ser superior al total de aportes acumulados por cada afiliado.
- Los ciudadanos que no cobraron el Bono de Reconocimiento.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50