Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de pago de los 21,400 soles

Miles de ciudadanos esperan con ansias el retiro ONP (Oficina de Normalización Previsional). Esta iniciativa a favor de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) busca que la población puedan acceder a 21,400 soles de sus fondos.

Este proyecto fue presentado en el Congreso de la República y ha sido impulsado por la parlamentaria Ariana Maybee Orué Medina, y coautores como José León Luna, Raúl Picón, Francis Paredes, Yorel Alcarraz, Juan Burgos y Guido Bellido.

Retiro ONP 2025: ¿Se aprobó el desembolso?

Por ahora, el proyecto de ley del retiro ONP 2025 de hasta 4UIT ha sido presentado de manera formal, lo cual es posible que sea debatido en los próximos días, esta noticia genera una gran alegría entre los ciudadanos, quienes esperan acceder a una parte de sus fondos.

Recordemos que el Congreso de la República aprobó el retiro extraordinario de 1UIT en el 2020; sin embargo, esta iniciativa fue anulada por el Tribunal Constitucional, porque lo consideró inconstitucional.

El retiro ONP no ha sido aprobado por el Congreso.

Retiro ONP 2025: Cronograma de pagos

Si el Congreso de la República aprueba el retiro de la ONP este 2025, entonces debes saber que se estableció un cronograma de desembolsos. El pago de cada desembolso se realizará de manera escalonada.

PRIMER DEPÓSITO: 1 UIT tras los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

¿Quiénes podrían acceder al retiro?

Se debe tener en cuenta que solo algunos ciudadanos pueden solicitar el desembolso de hasta 21,400 soles. Para conocer si te corresponde acceder a una parte de tus fondos.