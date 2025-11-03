Retiro ONP 2025: estos son los afiliados que podrían calificar al desembolso de S/21.400

En el Perú, el debate sobre la disponibilidad anticipada de los fondos previsionales sigue siendo una de las discusiones más activas en el ámbito económico y social de 2025. Uno de los ejes de este debate lo encarna el posible retiro del régimen público de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Si bien hoy no existe una norma aprobada que permita dicho retiro, diversos proyectos de ley presentados en el Congreso de la República plantean que ciertos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) puedan efectuar un retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes aproximadamente a S/ 21,400, de sus aportes.

El posible retiro de ONP llega a S/ 21, 400 / FOTO: Difusión

¿En qué consiste el proyecto de retiro de la ONP?

Los proyectos de ley en tramitación plantean que los afiliados al sistema público puedan efectuar un retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de sus aportes bajo condiciones excepcionales. Entre los aspectos comunes señalados en las iniciativas se encuentran:

Que sea voluntario y extraordinario, es decir, que no se trate del mecanismo habitual de jubilación.

Que el monto máximo retirado no supere el total de aportes del afiliado.

Que el desembolso pueda hacerse en uno o más partes, de acuerdo al reglamento que se establezca.

Que el reglamento defina cronograma, requisitos, medios de solicitud y forma de entrega del monto.

¿Quiénes podrían calificar para el retiro de hasta S/ 21,400?

Aunque dependen del proyecto final que se apruebe, los borradores más recientes identifican estos posibles beneficiarios:

Afiliados al SNP manejado por la ONP que no hayan accedido a una pensión de jubilación hasta el momento.

Ex-aportantes o aportantes activos que hayan contribuido al sistema público y que no se hayan trasladado al Régimen Privado de Pensiones (AFP).

Personas que no hayan recibido el Bono de Reconocimiento (en algunos proyectos) o que no tengan otro mecanismo de devolución de aportes.

Que el monto solicitado esté dentro de lo acumulado en sus aportes, de modo que el retiro máximo no sobrepase la cantidad disponible.

Monto propuesto

El monto de S/ 21,400 (equivalente a 4 UIT) ha sido el estándar en varios proyectos recientes. Hay propuestas incluso para 5 UIT (S/ 26,750), pero por ahora el más evaluado es el de 4 UIT.

¿Qué deben hacer los afiliados al SNP mientras tanto?

Mantenerse informados sobre la evolución del proyecto de ley en el Congreso y posibles dictámenes que lo aprueben.

Verificar su estado de afiliado ante la ONP, conocer cuánto han aportado y si tienen derecho a pensión o no.

Estar atentos a requisitos que podrían publicarse cuando se apruebe el reglamento: plazos, formularios, solicitud online o presencial.

Evaluar si les conviene el retiro, considerando que al acceder a este tipo de montos podrían reducir su pensión futura o perder ciertos beneficios del SNP.