Anuncian retiro de ONP por 2UIT: lo último sobre el desembolso de fondos a todos los afiliados

Miles de aportantes de la AFP ya están solicitando el retiro de sus fondos; mientras tanto, el Congreso de la República ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca brindar un apoyo económico a los ciudadanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional.

A pesar de que la ONP no es un sistema de reparto y cada afiliado no tiene una cuenta individual, se solicitaron más de 10 proyectos que buscan el retiro de los aportes. Esta nueva propuesta fue presentada por Victori Raúl Cutipa.

La iniciativa busca que los aportantes puedan acceder a un bono de hasta 2UIT, lo cual representa 10,700 soles, pero la propuesta tiene una serie de inexactitudes entre las medidas efectivas, lo cual genera dudas entre los ciudadanos que aportan a la ONP.

El retiro ONP es uno e los más esperados este 2025.

¿Bono o retiro ONP de hasta 10,700 soles?

La propuesta plantea que se entregará de manera extraordinaria un bono de 10,700 soles. "Son beneficiarios del bono extraordinario los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de promulgación de la presente Ley, se encuentren registrados en el padrón de la Oficina Normalización Previsional (ONP) y no perciban pensión por ningún otro régimen previsional", puntualiza el documento.

Sin embargo, no específica quiénes podrán cobrarlos, esto quiere decir que la iniciativa se entregará de manera libre a todos, pero en otro artículo se sugiere que es un retiro de fondos. "Los afiliados al SNP que no hayan accedido a una pensión de jubilación puedan retirar hasta 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)", indica la medida.