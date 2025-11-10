- Hoy:
Pago a jubilados de ONP este lunes 10 de noviembre: ¿Quiénes pueden cobrar HOY?
El pago de pensiones de ONP inició el pasado viernes 7 de noviembre y se extenderá hasta este miércoles 12, según las letras con las que inicien los apellidos.
La ONP es la entidad encargada de administrar el régimen de pensiones de los trabajadores que cotizaron al Sistema Nacional de Pensiones en el Perú. Cada mes, la institución realiza los pagos de pensiones correspondientes a los jubilados que accedieron a la pensión de vejez, pensión por invalidez, sobrevivencia u otras modalidades contempladas por la normativa vigente; y este noviembre no será la excepción.
Como se sabe, el proceso es clave para asegurar que miles de pensionistas cuenten con sus recursos dentro de los plazos establecidos, lo cual contribuye al bienestar económico de las personas mayores y sus familias. ¿Quiénes podrán acceder a la pensión este lunes 10 de noviembre de 2025?
Pago de pensiones para lunes 10 de noviembre de 2025
La ONP informa que los jubilados que perciben su pensión correspondiente al lunes 10 de noviembre de 2025 podrán cobrar conforme al cronograma oficial de pagos vigente. Esto indica que pueden acceder todos aquellos afiliados con apellidos que inicien con las letras D-L.
Ante ello, se recomienda a los usuarios que puedan verificar la fecha exacta en el cronograma oficial para así lograr evitar confusiones o desplazamientos innecesarios.
Cronograma completo de pago de pensiones ONP - noviembre 2025
- A - C: 7 de noviembre.
- D - L: 10 de noviembre.
- M - Q: 11 de noviembre.
- R - Z: 12 de noviembre.
- Convenios internacionales: 14 de noviembre.
- Incluye pensionistas Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 14 al 23 de noviembre.
