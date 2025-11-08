¿Cuál es el monto de pensión más alto en ONP? Estos son los pasos para cobrar en noviembre 2025

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha confirmado los montos actualizados para 2025 en cuanto a la pensión máxima que puede recibir un jubilado del sistema. Esta cifra adquiere especial relevancia en momentos en que los afiliados buscan planificar su retiro y comprender las condiciones para acceder a los beneficios.

Según la ONP, la pensión más alta para los afiliados que cumplen con los requisitos plenos es de S/ 893 mensuales. No obstante, los beneficiarios en la práctica recibirán un monto de S/ 857,28, pues se aplica un descuento del 4 % destinado al financiamiento del Seguro Social de Salud (EsSalud).

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025?

La ONP informa que la pensión máxima que puede recibir un jubilado del SNP es de S/ 893 mensuales. Cabe destacar que esta cifra representa el tope y, aunque cumpla con los requisitos, el cálculo se basa además en los años de aportes y en el promedio de las remuneraciones efectivas del afiliado.

La norma también contempla que al cumplir los 80 años, el jubilado que ya percibe la pensión máxima puede acceder a la denominada Bonificación por Edad Avanzada (BEA), lo que elevaría su pensión a S/ 1 116,25 mensuales (esto es S/ 893 + 25% de bonificación).

Requisitos para acceder a la pensión máxima

Para que un afiliado del SNP pueda acceder al monto máximo (S/ 893), debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más de edad al momento de solicitar su jubilación.

Haber acreditado al menos 20 años de aportes al sistema de la ONP (equivalente, aproximadamente, a 240 aportaciones mensuales).

Su pensión será calculada tomando en cuenta el promedio de sus últimas remuneraciones efectivas y la densidad de aportes, conforme al Decreto Ley N.º 19990.

A partir de los 80 años de edad, si ya percibe la pensión máxima, podrá obtener la BEA que eleva su ingreso en un 25 %.

Guía paso a paso para solicitar la pensión más alta

Si eres afiliado al SNP a través de la ONP y deseas tramitar la pensión máxima, sigue estos pasos: