¿Cuál es el monto de pensión más alto en ONP? Estos son los pasos para cobrar en noviembre 2025
La pensión máxima de ONP puede llegar a casi el monto de un sueldo mínimo en Perú, por lo que es importante saber cómo acceder.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha confirmado los montos actualizados para 2025 en cuanto a la pensión máxima que puede recibir un jubilado del sistema. Esta cifra adquiere especial relevancia en momentos en que los afiliados buscan planificar su retiro y comprender las condiciones para acceder a los beneficios.
Según la ONP, la pensión más alta para los afiliados que cumplen con los requisitos plenos es de S/ 893 mensuales. No obstante, los beneficiarios en la práctica recibirán un monto de S/ 857,28, pues se aplica un descuento del 4 % destinado al financiamiento del Seguro Social de Salud (EsSalud).
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025?
La ONP informa que la pensión máxima que puede recibir un jubilado del SNP es de S/ 893 mensuales. Cabe destacar que esta cifra representa el tope y, aunque cumpla con los requisitos, el cálculo se basa además en los años de aportes y en el promedio de las remuneraciones efectivas del afiliado.
La norma también contempla que al cumplir los 80 años, el jubilado que ya percibe la pensión máxima puede acceder a la denominada Bonificación por Edad Avanzada (BEA), lo que elevaría su pensión a S/ 1 116,25 mensuales (esto es S/ 893 + 25% de bonificación).
Requisitos para acceder a la pensión máxima
Para que un afiliado del SNP pueda acceder al monto máximo (S/ 893), debe cumplir los siguientes requisitos:
- Tener 65 años o más de edad al momento de solicitar su jubilación.
- Haber acreditado al menos 20 años de aportes al sistema de la ONP (equivalente, aproximadamente, a 240 aportaciones mensuales).
- Su pensión será calculada tomando en cuenta el promedio de sus últimas remuneraciones efectivas y la densidad de aportes, conforme al Decreto Ley N.º 19990.
- A partir de los 80 años de edad, si ya percibe la pensión máxima, podrá obtener la BEA que eleva su ingreso en un 25 %.
Guía paso a paso para solicitar la pensión más alta
Si eres afiliado al SNP a través de la ONP y deseas tramitar la pensión máxima, sigue estos pasos:
- Verifica que cumples con los requisitos de edad (mínimo 65 años) y de años de aportes (mínimo 20 años) para el monto máximo.
- Ingresa al portal oficial de la ONP (puedes buscar “ONP jubilación SNP” en la web oficial de la institución).
- Completa el formulario de solicitud de jubilación. Esto incluye: Tipo y número de documento de identidad, datos de contacto (correo electrónico, teléfono) y declaración jurada de autenticidad.
- Adjunta los documentos requeridos: hoja de servicios o certificados de aportes, DNI, datos bancarios actualizados.
- Solicita una atención virtual o presencial según disponibilidad. La ONP realiza videollamada o cita para evaluar la solicitud.
- Una vez aprobada la solicitud, la ONP emitirá una resolución que aprobará tu pensión. El pago comenzará en el cronograma correspondiente.
- Verifica que el monto depositado sea S/ 857,28 (neto, después del descuento del 4%) si cumples con el tope de S/ 893.
