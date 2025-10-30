ONP pagará pensión extra a jubilados: conoce desde cuándo y quiénes la recibirán

Cientos de pensionados de la ONP (Oficina Nacional de Pensiones) desconocen que podrán acceder a un pago adicional en su jubilación mensual. Esta iniciativa busca brindarle un respaldo financiero a los ciudadanos que forman parte de este sector,

ONP pagará pensión extra este 2025: ¿desde cuándo?

El pago extra que reciben los pensionados se realiza en Navidad y Fiestas Patrias, es decir, que en julio y diciembre, los pensionados de la ONP reciben el doble de la pensión. La medida buscan apoyar a este importante sector de la población.

El pago doble se realiza en diciembre y julio.

¿Quiénes reciben el pago de la pensión extra ONP?

Se debe tener en cuenta que, no todos los jubilados pueden acceder al pago extra que realiza la ONP. Solo los adultos mayores que hayan realizado 20 aportes o más accederán al pago. Además, de los que forman parte del Decreto Ley N° 19990 y regímenes especiales.

El coordinador de Asesoría Previsional de la ONP, Fermín Sáenz, indicó que el depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria donde el jubilado recibe su pensión mensual.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa digital ONP en Línea. El vocero explicó los derechos y beneficios que tienen los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y recalcó que los pensionistas pueden solicitar el prorrateo de las pensiones adicionales en 12 cuotas.