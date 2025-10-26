Cronograma ONP, noviembre 2025: fechas para pago de pensiones vía Banco de la Nación

Cada mes, miles de pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 19990, así como de otros regímenes administrados por la ONP, esperan con atención la publicación del calendario de pagos para saber cuándo podrán cobrar su pensión. En noviembre de 2025, este cronograma vuelve a ser un referente clave para la planificación financiera de muchas familias, al permitirles anticipar los días, métodos de pago y modalidades disponibles para el cobro.

La importancia radica en que, respetando las fechas establecidas, la ONP busca asegurar que el pago se efectúe de forma ordenada y sin contratiempos, evitando aglomeraciones y errores. Además, conocer con anticipación tu fecha de pago te permite planificar el retiro, evitar largas colas o pérdidas por demora, y tener tranquilidad respecto a la disponibilidad del dinero en tu cuenta o en domicilio.

AQUÍ te presentamos los detalles del cronograma de pagos previsto para noviembre de 2025 para los principales regímenes de pensionistas de la ONP, con especial atención al régimen 19990 (régimen general) y los demás regímenes especiales administrados por la entidad.

Pagos de pensiones de ONP llegan desde el 7 de noviembre / FOTO: Difusión

Cronograma de pagos ONP para noviembre de 2025

Los datos oficiales indican lo siguiente:

Régimen general - Decreto Ley Nº 19990

Abono en cuenta bancaria (bancos como Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif):

Apellidos A-C: 7 de noviembre.

Apellidos D-L: 10 de noviembre.

Apellidos M-Q: 11 de noviembre.

Apellidos R-Z: 12 de noviembre.

Convenios internacionales: 14 de noviembre.

Pago a domicilio para este régimen: del 14 al 23 de noviembre.

Otros regímenes (Decreto Ley Nº 18846, Decreto Ley Nº 20530, Ley 30003, Ley 26790)

Abono en cuenta bancaria para estos regímenes: 13 de noviembre.

Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre.

Recomendaciones para cobrar sin contratiempos