- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Cronograma ONP, noviembre 2025: fechas para pago de pensiones vía Banco de la Nación
Octubre de 2025 está por terminar y por lo tanto, los pensionistas de ONP están al tanto de los pagos que corresponden al penúltimo mes del año.
Cada mes, miles de pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 19990, así como de otros regímenes administrados por la ONP, esperan con atención la publicación del calendario de pagos para saber cuándo podrán cobrar su pensión. En noviembre de 2025, este cronograma vuelve a ser un referente clave para la planificación financiera de muchas familias, al permitirles anticipar los días, métodos de pago y modalidades disponibles para el cobro.
PUEDES VER: Retiro ONP de hasta S/21,400: ¿Quiénes serían los beneficiarios? Estos son los requisitos que se solicitarían
La importancia radica en que, respetando las fechas establecidas, la ONP busca asegurar que el pago se efectúe de forma ordenada y sin contratiempos, evitando aglomeraciones y errores. Además, conocer con anticipación tu fecha de pago te permite planificar el retiro, evitar largas colas o pérdidas por demora, y tener tranquilidad respecto a la disponibilidad del dinero en tu cuenta o en domicilio.
AQUÍ te presentamos los detalles del cronograma de pagos previsto para noviembre de 2025 para los principales regímenes de pensionistas de la ONP, con especial atención al régimen 19990 (régimen general) y los demás regímenes especiales administrados por la entidad.
Pagos de pensiones de ONP llegan desde el 7 de noviembre / FOTO: Difusión
Cronograma de pagos ONP para noviembre de 2025
Los datos oficiales indican lo siguiente:
Régimen general - Decreto Ley Nº 19990
Abono en cuenta bancaria (bancos como Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif):
- Apellidos A-C: 7 de noviembre.
- Apellidos D-L: 10 de noviembre.
- Apellidos M-Q: 11 de noviembre.
- Apellidos R-Z: 12 de noviembre.
- Convenios internacionales: 14 de noviembre.
- Pago a domicilio para este régimen: del 14 al 23 de noviembre.
Otros regímenes (Decreto Ley Nº 18846, Decreto Ley Nº 20530, Ley 30003, Ley 26790)
- Abono en cuenta bancaria para estos regímenes: 13 de noviembre.
- Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre.
Recomendaciones para cobrar sin contratiempos
- Asegúrate de que tus datos personales estén actualizados en la ONP, especialmente tu cuenta bancaria o domicilio según modalidad.
- Si te toca abono en cuenta, verifica que el depósito se haya efectuado la fecha señalada antes de dirigirte al cajero.
- Si es pago a domicilio, mantente en el domicilio o designa a alguien autorizado para recibir el pago en los días indicados.
- Conserva tu DNI o carnet de pensionista al momento del cobro, te pueden pedir identificación.
- Evita acudir los primeros días sin verificar el depósito, ya que muchas personas optan por retirar el mismo día de abono y se generan filas.
- Guarda comprobantes o constancias del pago por si más adelante necesitas hacer algún reclamo.
- 1
Se cayó Yape: usuarios presentan problemas para enviar dinero desde la app del BCP
- 2
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje y sin pagar peaje
- 3
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50