Retiro de AFP 2025: ¿Quiénes pueden hacer su solicitud este lunes 27 de octubre?
Este lunes 27 de octubre, el retiro de AFP tendrá nuevos afiliados que podrán acceder al registro de su solicitud. ¿Qué dice el cronograma?
Para miles de aportantes al sistema privado de pensiones en el Perú, el próximo lunes 27 de octubre representa una fecha clave: ese día podrán acceder al registro de solicitud para el retiro extraordinario de fondos aprobado por la Ley 32445. Este mecanismo permite que los afiliados al Asociación de AFP puedan disponer de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400 en 2025, de sus cuentas individuales, bajo ciertas condiciones y conforme al cronograma oficial.
La iniciativa, que originalmente permitió los retiros extraordinarios, ha sido ajustada al reglamento operativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de modo que los afiliados deben cumplir con los plazos y el cronograma asignado según el último dígito de su DNI.
Este lunes 27 de octubre se habilita una nueva ventana de registro para los afiliados cuyo documento termine en 1, según el cronograma publicado por la Asociación de AFP.
Cronograma de registro de solicitudes
- El registro digital de la solicitud para el retiro de hasta 4 UIT inició el 21 de octubre de 2025.
- Para el lunes 27 de octubre, corresponde el grupo de afiliados cuyo DNI termine en 1. Según el cronograma oficial:
- DNI terminado en 1: Registro los días 24 y 27 de octubre, y luego una segunda fecha el 21 de noviembre.
Si no alcanzaste registrarte en tu fecha asignada, habrá un periodo libre de registro para todos los afiliados entre 4 de diciembre de 2025 y 18 de enero de 2026.
Es vital que se ingrese en la fecha que te corresponde, a través del portal de la AFP donde estás afiliado, ya que el sistema está diseñado para evitar saturaciones y permitir un proceso ordenado.
¿Qué debes preparar antes de registrar tu solicitud?
Para que el registro sea exitoso y evitar contratiempos, asegúrate de:
- Verificar que estás afiliado a la AFP correspondiente (puedes consultar en la SBS mediante "Constancia de Afiliación AFP").
- Tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano, y confirmar cuál es el último dígito, pues esa es la base del cronograma.
- Contar con una cuenta bancaria a tu nombre, en soles, para que se pueda depositar el monto autorizado.
- Confirmar que tus datos personales, correo electrónico, número de celular y plataforma digital de tu AFP estén actualizados.
- El trámite es 100 % digital y gratuito; no es necesario acudir a oficinas físicas para registrar la solicitud.
