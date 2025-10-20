- Hoy:
Retiro AFP 2025: paso a paso para registrar tu solicitud virtual con tu DNI a través del link oficial
Mañana 21 de octubre, inicia el proceso de registro de solicitudes para el desembolso de hasta 4 UIT de AFP. Revisa los pasos que debes seguir correctamente.
Ya no falta casi nada para que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones puedan acceder a su dinero aportado. Desde este martes 21 de octubre, las AFP habilitarán un enlace oficial para realizar el registro de solicitudes, pero es importante que tengan en cuenta el procedimiento correcto paso a paso, con la finalidad de evitar que rebote el trámite.
Pasos para solicitar el retiro AFP 2025
Cada AFP; Prima, Integra, Profuturo y Habitat, pondrán a disposición un link de registro de solicitudes, para que se realice el proceso de manera digital y gratuita, Por lo que previo a todo, debes conocer a cuál estás afiliado. Posteriormente, ten a la mano la información personal y sigue estos pasos:
- Ingresa al portal de AFP a la que estás afiliado
- Valida tu identidad con tu documento personal
- Indica el banco y monto que deseas retirar de manera voluntaria
- Coloca la cuenta bancaria que coincida con la registrada en tu AFP
Te compartimos los enlaces oficiales de cada AFP para que puedas ingresar de manera correcta, en la fecha que te corresponde. Te recomendamos no entrar a páginas no oficiales, puesto que podría ser víctima de una posible estafa, así como evitar recibir la ayuda de terceros.
- AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe
- AFP Integra: www.afpintegra.pe
- Prima AFP: www.prima.com.pe
- Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe
¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado?
Como lo mencionamos anteriormente, antes de iniciar tu trámite de solicitud, debes conocer a qué AFP estás afiliado para que sepas a qué plataforma deberás ingresar. Revisa los pasos a seguir:
- Ingresa al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): dale clic aquí
- Haz clic en "Consulta tu AFP".
- Completa tus datos personales.
- El sistema mostrará el nombre de la AFP en la que estás afiliado.
Cronograma de retiro AFP 2025, según último dígito de DNI
Cronograma de retiro AFP 2025, según tu último dígito de DNI.
