App del Banco de la Nación se cayó HOY: usuarios presentan problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 20 de octubre, la App BN del Banco de la Nación registra problemas para ingresar a la plataforma. Esta situación ha generado malestar no solo entre los usuarios, también en diversos trabajadores del sector público, puesto que HOY les corresponde su pago de sueldo.

Durante el fin de semana la aplicación móvil presentó problemas, pero en este lunes se repite el panorama, incrementando el fastidio entre el público. En este contexto, la entidad financiera del Estado peruano emitió un comunicado respecto a la situación y brindó su descargo. Conoce qué dijo.

Comunicado del Banco de la Nación sobre caída de su App BN.

"El Banco de la Nación informa que en estos momentos se están presentando inconvenientes en la App BN. Agradecemos su comprensión y nos disculpamos por las molestias ocasionadas. Nuestro equipo de soporte se encuentra trabajando para dar una pronta solución. Sugerimos usar canales alternos como cajeros automáticos y agentes BN.", señalaron.