0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

App del Banco de la Nación se cayó HOY: usuarios presentan problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia

Este 20 de octubre se registró una caída en el aplicativo del Banco de la Nación y diversos trabajadores públicos presentarían inconvenientes para cobrar sueldo.

Angie De La Cruz
Aplicativo del Banco de la Nación se cayó y estos trabajadores presentarían inconvenientes para cobrar sueldo.
Aplicativo del Banco de la Nación se cayó y estos trabajadores presentarían inconvenientes para cobrar sueldo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 20 de octubre, la App BN del Banco de la Nación registra problemas para ingresar a la plataforma. Esta situación ha generado malestar no solo entre los usuarios, también en diversos trabajadores del sector público, puesto que HOY les corresponde su pago de sueldo.

Conoce si el 23 y 24 de octubre habrá clases debido a feriado regional en Perú.

PUEDES VER: ¿Se suspenden las clases este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

Durante el fin de semana la aplicación móvil presentó problemas, pero en este lunes se repite el panorama, incrementando el fastidio entre el público. En este contexto, la entidad financiera del Estado peruano emitió un comunicado respecto a la situación y brindó su descargo. Conoce qué dijo.

Banco de la Nación

Comunicado del Banco de la Nación sobre caída de su App BN.

"El Banco de la Nación informa que en estos momentos se están presentando inconvenientes en la App BN. Agradecemos su comprensión y nos disculpamos por las molestias ocasionadas. Nuestro equipo de soporte se encuentra trabajando para dar una pronta solución. Sugerimos usar canales alternos como cajeros automáticos y agentes BN.", señalaron.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se suspenden las clases este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

  2. App del Banco de la Nación se cayó HOY: usuarios presentan problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia

  3. Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público: vecinos disfrutarán de moderna obra

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano