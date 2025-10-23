- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
Miles de ciudadanos podrán llegar a tres distritos de Lima sin pagar peaje y de manera rápida. Tras años de espera, esta vía fue liberada.
Los ciudadanos que se movilizan por Molina, Ate y Santa Anita recibieron una excelente noticia. La Municipalidad de Lima confirmó que liberó una importante vía de evitamiento que reducirá el tiempo de viaje a estos distritos y lo mejor es que no pagarán peaje.
PUEDES VER: Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos
Según la publicación que realizó municipio, esta avenida se conecta de manera directa con la avenida Separadora Industrial. Aproximadamente, se liberó 22,000 metros cuadrados de espacios públicos, lo cual es muy beneficioso para la población.
Además, 7,000 metros cuadrados son de pistas y veredas. Según dio a conocer el municipio de Renzo Reggiardo, muy pronto se realizará un bulevar que transformará la zona y generará nuevos puestos de trabajo a los ciudadanos que viven en la zona.
"Es una realidad. Tras años de espera tenemos una nueva ruta libre y sin pagar peaje. Ya hemos inaugurado la nueva vía auxiliar de Evitamiento", es la voz en off que se escucha en el video publicado por la Municipalidad de Lima.
Este nuevo espacio también cuenta con áreas verdes, esto mejora de manera significativa la zona. "Genial", "Deben hacer lo mismo por los cruces del Rio Rímac", "Buena gestión", "Buena", con algunos mensajes que acompañan el post.
- 1
App del Banco de la Nación se cayó: usuarios presentaron problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia
- 2
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos
- 3
Anuncian retiro de ONP por 2UIT: lo último sobre el desembolso de fondos a todos los afiliados
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50