Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje

Los ciudadanos que se movilizan por Molina, Ate y Santa Anita recibieron una excelente noticia. La Municipalidad de Lima confirmó que liberó una importante vía de evitamiento que reducirá el tiempo de viaje a estos distritos y lo mejor es que no pagarán peaje.

Según la publicación que realizó municipio, esta avenida se conecta de manera directa con la avenida Separadora Industrial. Aproximadamente, se liberó 22,000 metros cuadrados de espacios públicos, lo cual es muy beneficioso para la población.

Además, 7,000 metros cuadrados son de pistas y veredas. Según dio a conocer el municipio de Renzo Reggiardo, muy pronto se realizará un bulevar que transformará la zona y generará nuevos puestos de trabajo a los ciudadanos que viven en la zona.

"Es una realidad. Tras años de espera tenemos una nueva ruta libre y sin pagar peaje. Ya hemos inaugurado la nueva vía auxiliar de Evitamiento", es la voz en off que se escucha en el video publicado por la Municipalidad de Lima.

Este nuevo espacio también cuenta con áreas verdes, esto mejora de manera significativa la zona. "Genial", "Deben hacer lo mismo por los cruces del Rio Rímac", "Buena gestión", "Buena", con algunos mensajes que acompañan el post.