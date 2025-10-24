0
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento

El municipio de Lima anunció la limpieza de esta importante zona que está repleta de basura. La medida beneficiará a más de 20,000 de personas.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Lima confirmó la limpieza de una importante zona.
La Municipalidad de Lima confirmó la limpieza de una importante zona. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
La Municipalidad de Lima confirmó una excelente noticia mediante sus redes sociales oficiales. Esta iniciativa se está realizando en conjunto al Ministerio de Vivienda (MVCS) y busca brindar seguridad a los ciudadanos que viven por la zona, quienes en más de una oportunidad ha solicitado la limpieza de este espacio público.

Municipalidad de Lima liberó una vía de Evitamiento.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje

Con la presencia del Renzo Reggiardo se inició los labores de descolmatación, encauzamiento y limpieza total del Río Rímac ante la próxima temporada de lluvias que afrontará el territorio peruano. La medida beneficiará a más de 20,000.

rimac

La Municipalidad de Lima anunció importante noticia.

Los trabajos comprenden un tramo de 4 kilómetros aproximadamente, que se extiende desde el asentamiento humano Nueva Caja de Agua hasta el Puente Trujillo. La iniciativa beneficia a los ciudadanos del distrito del Cercado de Lima y Rímac.

Se han dispuesto 9 unidades de maquinaria pesada, entre ella 4 tractores sobre oruga, 2 excavadores, 2 volquetes y 1 cargadora frontal, operadas por personal altamente calificado. Desde el 2023, la Municipalidad de Lima está desarrollando intervenciones en los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

"Con estos trabajos preventivos reducimos significativamente los riesgos ante posibles desastres naturales, como el fenómeno el Niño o lluvias torrenciales que podrían generar desbordes y deslizamientos. Estamos haciendo lo que corresponde: prevenir antes que lamentar, cumpliendo con nuestra función de proteger a los limeños y salvaguardar sus hogares", comentó el alcalde de Lima.

