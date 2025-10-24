- Hoy:
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
El municipio de Lima anunció la limpieza de esta importante zona que está repleta de basura. La medida beneficiará a más de 20,000 de personas.
La Municipalidad de Lima confirmó una excelente noticia mediante sus redes sociales oficiales. Esta iniciativa se está realizando en conjunto al Ministerio de Vivienda (MVCS) y busca brindar seguridad a los ciudadanos que viven por la zona, quienes en más de una oportunidad ha solicitado la limpieza de este espacio público.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
Con la presencia del Renzo Reggiardo se inició los labores de descolmatación, encauzamiento y limpieza total del Río Rímac ante la próxima temporada de lluvias que afrontará el territorio peruano. La medida beneficiará a más de 20,000.
La Municipalidad de Lima anunció importante noticia.
Los trabajos comprenden un tramo de 4 kilómetros aproximadamente, que se extiende desde el asentamiento humano Nueva Caja de Agua hasta el Puente Trujillo. La iniciativa beneficia a los ciudadanos del distrito del Cercado de Lima y Rímac.
Se han dispuesto 9 unidades de maquinaria pesada, entre ella 4 tractores sobre oruga, 2 excavadores, 2 volquetes y 1 cargadora frontal, operadas por personal altamente calificado. Desde el 2023, la Municipalidad de Lima está desarrollando intervenciones en los ríos Chillón, Rímac y Lurín.
"Con estos trabajos preventivos reducimos significativamente los riesgos ante posibles desastres naturales, como el fenómeno el Niño o lluvias torrenciales que podrían generar desbordes y deslizamientos. Estamos haciendo lo que corresponde: prevenir antes que lamentar, cumpliendo con nuestra función de proteger a los limeños y salvaguardar sus hogares", comentó el alcalde de Lima.
