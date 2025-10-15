0
EN DIRECTO
Argentina vs Colombia EN VIVO, semifinal del Mundial sub 20

EMAPE lanzó convocatoria para puestos de orientadores: sueldos de hasta S/ 2.200 con solo secundaria completa

Los postulantes pueden aplicar a la convocatoria, de forma virtual o presencial. Se requiere secundaria completa y documentos específicos como DNI y CV.

Angie De La Cruz
Conoce toda la información para postular a esta convocatoria laboral de EMAPE.
Conoce toda la información para postular a esta convocatoria laboral de EMAPE. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE) compartió una excelente noticia al público, y es que hasta el 20 de octubre, se podrá postular a su más reciente convocatoria laboral. Se está solicitando puestos de orientadores, que podrían ganar de S/ 2,000 hasta S/ 2,200.

Conoce si los ciudadanos volverán a marchar este jueves 16 de octubre en Lima y provincias.

PUEDES VER: ¿Se confirma un nuevo paro nacional para el 16 de octubre? Lo último sobre la medida

Esta empresa pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la postulación a esta oferta de empleos se puede realizar de manera presencial o virtual, asimismo, estableció los requisitos que se deben cumplir, destacando que solo con secundaria completa, es posible acceder al puesto de trabajo.

Convocatoria laboral para orientadores de EMAPE

Los interesados pueden presentarse a la convocatoria laboral hasta el próximo lunes 20 de octubre, en horario desde las 6 a. m. hasta las 2 p.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 8 p.m., en el Pasaje Olaya 110- Centro de Lima. Otra opción es enviar su CV al siguiente correo electrónico: ss.locacionvariosjmora@emape.gob.pe

EMAPE

Convocatoria laboral para puesto de orientadores en EMAPE de la Municipalidad de Lima.

Por otro lado, se precisó que para los puestos que están solicitando EMAPE, el sueldo correspondiente sería de S/ 2.000 hasta S/ 2.200. Conoce cuáles son los requisitos que se deben cumplir para postular:

  • CV documentado
  • Copia de DNI
  • Secundaria completa
  • Cuenta Interbancaria (CCI)
  • RUC activo y habido
  • Registro Nacional de Proveedores (RNP)
  • Certijoven o Certiadulto

¿Cuál es la función de un orientador de EMAPE?

En EMAPE (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.), la función de un orientador está centrada en brindar apoyo e información a los usuarios de las vías y obras bajo administración de la empresa. Destacando que este puesto cumple una función informativa, preventiva y de apoyo operativo durante la ejecución de obras viales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y la gestión del tránsito en Lima.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se confirma un nuevo paro nacional para el 16 de octubre? Lo último sobre la medida

  2. Corte de agua este 16 de octubre en 7 distritos de Lima: Sedapal suspenderá servicio por casi 12 horas

  3. Se propone toque de queda en reunión entre el presidente y alcaldes de Lima: "Ejército a las calles"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano