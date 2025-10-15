EMAPE lanzó convocatoria para puestos de orientadores: sueldos de hasta S/ 2.200 con solo secundaria completa

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE) compartió una excelente noticia al público, y es que hasta el 20 de octubre, se podrá postular a su más reciente convocatoria laboral. Se está solicitando puestos de orientadores, que podrían ganar de S/ 2,000 hasta S/ 2,200.

Esta empresa pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la postulación a esta oferta de empleos se puede realizar de manera presencial o virtual, asimismo, estableció los requisitos que se deben cumplir, destacando que solo con secundaria completa, es posible acceder al puesto de trabajo.

Convocatoria laboral para orientadores de EMAPE

Los interesados pueden presentarse a la convocatoria laboral hasta el próximo lunes 20 de octubre, en horario desde las 6 a. m. hasta las 2 p.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 8 p.m., en el Pasaje Olaya 110- Centro de Lima. Otra opción es enviar su CV al siguiente correo electrónico: ss.locacionvariosjmora@emape.gob.pe

Convocatoria laboral para puesto de orientadores en EMAPE de la Municipalidad de Lima.

Por otro lado, se precisó que para los puestos que están solicitando EMAPE, el sueldo correspondiente sería de S/ 2.000 hasta S/ 2.200. Conoce cuáles son los requisitos que se deben cumplir para postular:

CV documentado

Copia de DNI

Secundaria completa

Cuenta Interbancaria (CCI)

RUC activo y habido

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Certijoven o Certiadulto

¿Cuál es la función de un orientador de EMAPE?

En EMAPE (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.), la función de un orientador está centrada en brindar apoyo e información a los usuarios de las vías y obras bajo administración de la empresa. Destacando que este puesto cumple una función informativa, preventiva y de apoyo operativo durante la ejecución de obras viales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y la gestión del tránsito en Lima.