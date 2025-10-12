- Hoy:
Municipalidad de Lima inauguró importante avenida: vía es renovada y ciudadanos no pagarán peaje
Muchos ciudadanos se han visto beneficiados con la renovación de esta vía. Lo mejor de todo es que las personas circulan por ahí no pagarán peaje.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima anunció que el sábado 11 de octubre se inauguró la nueva vía auxiliar de Evitamiento que va desde la Villa FAP José Quiñones hasta el Jr. Eucaliptos. La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos.
El municipio liderado por López Aliaga informó que se recuperó espacios públicos, mejorando así, la infraestructura y calidad de vida de los ciudadanos que viven por la zona. Actualmente este espacio cuanta con áreas verdes.
"¡Ven y celebra con nosotros este gran avance para Lima!", es el mensaje que acompaña el flyer realizado. Lo mejor de todo es que esta vía es libre de peaje, lo cual permite que los ciudadanos ahorren dinero, además, se ha reducido el tráfico.
Anuncio que realizó la Municipalidad de Lima.
Asimismo, se anunció que se realizará un nuevo boulevard, lo cual genera un impulso económico entre los ciudadanos, quienes podrán aperturar negocios y puestos de trabajo para los jóvenes que viven en el distrito.
"Por fin, gracias", "Lo está demostrando con hechos", "Gracias, por trabajar a favor del pueblo", "Muy buena noticia", "Gracias por tanto Rafael", son algunos mensajes que acompaña la publicación.
