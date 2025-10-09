0
Avenida principal de San Martín de Porres fue renovada tras 40 años: moderna vía reduce el tiempo de viaje

Esta importante avenida del distrito de Lima Norte fue remodelada tras años y busca reducir la congestión vehicular en esta zona.

Roxana Aliaga
Esta importante avenida de San Martín de Porres fue renovada.
Esta importante avenida de San Martín de Porres fue renovada.
Tras 40 años de espera, los ciudadanos del distrito de San Martín de Porres podrán disfrutar de una renovada avenida. La obra se inauguró el domingo 5 de octubre a la 1:00 p.m. y más de vecino de la zona se mostró muy animado con la nueva imagen esta vía.

La primera etapa de la avenida Túpac Amaru ya fue entregada.

La avenida Miguel Grau y el jirón Alcibar cuenta con una moderna infraestructura de pistas y veredas. La obra tiene una extensión de 1.35 kilómetros desde la avenida Caquetá hasta la avenida Zarumilla, ubicada en la Panamericana Norte, en San Martín de Porres.

san martin de porres

La avenida Miguel Grau fue renovado.

Esta nueva vía actualmente cuenta con cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, esto generará que la congestión vehicular disminuya en la zona, lo cual permite que los ciudadanos no pierdan tanto tiempo de su día.

Según dio a conocer la Municipalidad de Lima, la renovada vía de San Martín de Porres beneficiará a más de medio millón de habitantes de Lima Norte, además, se generarán mayores negocios y oportunidades laborales a los vecinos de la zona.

La inauguración generó diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes no dudaron en brindar su opinión en las redes sociales del municipio de Lima. "Una mejor vía para San Martín de Porres", "Obras y más obras. Felicidades"; “Excelente”, "Muy buena obra", con algunos mensajes que acompañan al post.

