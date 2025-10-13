0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC

Ejército del Perú lanzó convocatoria con sueldo de hasta 6.644 soles: se habilitaron 238 vacantes

El Ejército del Perú anunció que hasta el 21 de octubre está en una convocatoria laboral con sueldos de hasta 6.664 soles. Más detalles AQUÍ.

Roxana Aliaga
El Ejército del Perú está realizando una convocatoria laboral.
El Ejército del Perú está realizando una convocatoria laboral. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

El Ejército del Perú es una de las ramas más importantes de las Fuerzas Armadas del Perú, porque su principal misión es salvaguardar la paz en el territorio nacional. Al igual que otras instituciones del Estado, están realizando convocatorias laborales.

¿Habrá paro nacional el miércoles 15 de octubre?

PUEDES VER: ¿Habrá paro nacional el miércoles 15 de octubre? Lo último que se sabe

La población debe saber que, se aperturaron 238 puestos laborales bajo el régimen de contrato 276, dirigida a personas con secundaria completa, y otros niveles educativos. Además, se están ofreciendo salarios económicos de hasta 6.644 soles.

Ejército del Perú: convocatoria laboral

Se debe tener en cuenta que la convocatoria laboral del Ejército del Perú está dirigida a personas con secundaria completa, títulos técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados. La iniciativa busca que un mayor número de personas sirva a la institución.

  • Asistente administrativo (a): 2 vacantes, título técnico o bachiller universitario en Administración, Sistemas, Auditoría, Contabilidad o afines. Sueldo - S/ 3.116.
  • Asistente analista de sistema de procesamiento automático de datos: 1 vacante, bachiller en Ingeniería de Sistemas. Sueldo - S/ 3.116.
  • Asistente de contabilidad: 2 vacantes, bachiller en Contabilidad y Finanzas. Sueldo - S/ 3.116.
  • Asistente de ingeniería: 1 vacante, bachiller en Ingeniería Civil o afines. Sueldo - S/ 3.116.
  • Auditor (a): 1 vacante, título profesional en Contabilidad - Sueldo: S/ 3.116.
  • Contador (a): 1 vacante, bachiller en Contabilidad. Sueldo - S/ 3.116.
  • Especialista administrativo: 2 vacantes, título en Administración o afines. Sueldo - S/ 3.116.
  • Ingeniero (a): 1 vacante, título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. Sueldo - S/ 3.116.
  • Sociólogo (a): 1 vacante, título en Sociología. Sueldo - S/ 3.116.
  • Asistente de educación: 1 vacante, bachiller en Educación. Sueldo - S/ 3.116.
  • Trabajador de servicios – limpieza de lunas: 5 vacantes, secundaria completa. Sueldo - S/ 2.891.
  • Trabajador de servicios – limpieza: 15 vacantes, secundaria completa. Sueldo - S/ 2.891.
ejercito del peru

El Ejército del Perú está realizando convocatorias laborales.

Ejército del Perú: ¿Cómo postular a la convocatoria?

El proceso de postulación se realizará del 9 al 21 de octubre del 2025 y será de manera virtual, por ello, los postulantes tienes que realizar la inscripción online y el envío de curriculum vitae documentado a través del enlace oficial de la convocatoria.

La población que quiera postular debe revisar las bases del proceso, donde se detallan los requisitos, cronogramas, anexos, formularios y el orden de presentación de los documentos que solicita una de las ramas más importantes de las Fuerzas Armadas del Perú.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. No existirá LINK ÚNICO para registrar el retiro AFP: el gran cambio para el nuevo desembolso que oficializó la SBS

  2. Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Lista de aportantes que cobrarían sus fondos este 2025

  3. ¿Habrá paro nacional el miércoles 15 de octubre? Lo último que se sabe

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano