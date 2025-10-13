Ejército del Perú lanzó convocatoria con sueldo de hasta 6.644 soles: se habilitaron 238 vacantes

El Ejército del Perú es una de las ramas más importantes de las Fuerzas Armadas del Perú, porque su principal misión es salvaguardar la paz en el territorio nacional. Al igual que otras instituciones del Estado, están realizando convocatorias laborales.

La población debe saber que, se aperturaron 238 puestos laborales bajo el régimen de contrato 276, dirigida a personas con secundaria completa, y otros niveles educativos. Además, se están ofreciendo salarios económicos de hasta 6.644 soles.

Ejército del Perú: convocatoria laboral

Se debe tener en cuenta que la convocatoria laboral del Ejército del Perú está dirigida a personas con secundaria completa, títulos técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados. La iniciativa busca que un mayor número de personas sirva a la institución.

Asistente administrativo (a): 2 vacantes, título técnico o bachiller universitario en Administración, Sistemas, Auditoría, Contabilidad o afines. Sueldo - S/ 3.116.

Ejército del Perú: ¿Cómo postular a la convocatoria?

El proceso de postulación se realizará del 9 al 21 de octubre del 2025 y será de manera virtual, por ello, los postulantes tienes que realizar la inscripción online y el envío de curriculum vitae documentado a través del enlace oficial de la convocatoria.

La población que quiera postular debe revisar las bases del proceso, donde se detallan los requisitos, cronogramas, anexos, formularios y el orden de presentación de los documentos que solicita una de las ramas más importantes de las Fuerzas Armadas del Perú.