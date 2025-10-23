Nuevo viaducto en La Victoria reducirá la congestión vehícular: ciudadanos serán beneficiados

A través de las redes sociales oficiales, la Municipalidad de Lima informó que muy pronto comenzará la construcción del nuevo Viaducto Arriola en La Victoria. Esta obra es una de las más importantes del distrito, por ello, generó una gran alegría entre los ciudadanos.

"¡La espera terminó! Una obra clave que transformará la movilidad en el distrito", indica una parte del comunicado que realizó el municipio liderado por Renzo Reggiardo. Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales.

Municipalidad confirmó la construcción del viaducto Arriola.

Esta obra contará con más de 1.2 kilómetros y beneficiará a más de un millón de personas, lo cual permitirá que no haya congestión vehicular en la zona. El espacio será muy bien señalizado y contará con áreas verdes.

Rápidamente, los ciudadanos no dudaron en pronunciarse sobre la obra que ha generado gran expectativa. Muchos esperan que la obra termine lo más pronto posible, ya que reducirá la congestión vehicular.

"Excelente", "Hagan puentes la separadora Industrial de Evitamiento", "Ojalá no cierren las calles", "Esperemos que la obra termine en poco tiempo", "Erradiquen el tránsito de camiones pesados", son algunos mensajes que dejaron lo ciudadanos.