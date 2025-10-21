Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho compartió una buena noticia, y es que comenzó una importante obra en Lomas de Canto Grande. El último 19 de octubre, se colocó la primera piedra de este proyecto que beneficiará a miles de familias, ya que podrán contar con mejoradas estructuras viales.

Entre las intervenciones de esta zona urbana, se incluyen la construcción de pistas, veredas, escaleras y muros de concreto, que brindarán una mejor imagen al sector. Este anuncio fue recibido con alegría por los habitantes, quienes con globos y pancartas expresaron su sentir al saber que luego de 35 años de espera, el sueño de contar con nuevas estructuras, se hará realidad.

Familias de Lomas de Canto Grande contarán con pistas, veredas, escaleras y muros de concreto.

El proyecto en Lomas de Canto Grande contará con la construcción de casi 3,000 m² de nuevas pistas para que los vecinos puedan transitar de manera segura, así como más de 2,000 m² de veredas y pisos adoquinados. Lo que antes era un espacio lleno de polvo, se transformará en una zona amigable.

Eso no es todo, ya que se elaborarán escaleras, muros de concreto, sardineles, áreas verdes, barandas y señalización, lo que representa la mejora en la calidad de vida y seguridad vial, puesto que facilitarán el acceso y la movilidad entre los distintos niveles del terreno que se tienen en SJL.

Por su parte, los usuarios no dudaron en reaccionar en redes sociales, al conocer que Lomas de Canto Grande cambiará. "¡Buen trabajo! Cuando impulsen el proyecto comercial en el 5 de Canto Grande, se generarán más ingresos para que sean invertidos en mejorar el distrito, para beneficio de los residentes.", "¡Excelente trabajo! Sigan trabajando por la gente de SJL. Ya era hora de un gran cambio en muchos lugares del distrito.", comentaron.