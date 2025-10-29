0
Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra: vecinos del distrito accederán a mayor seguridad

El municipio de San Juan de Miraflores informó que ya comenzó esta obra y ciudadanos de la zona serán los más beneficiados con esta iniciativa.

Roxana Aliaga
Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó que ya comenzó una importante obra.
Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó que ya comenzó una importante obra.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores dio a conocer que ya comenzó una importante obra que beneficiará a los ciudadanos de Villa San Luis. La noticia generó una gran alegría entre los ciudadanos, quienes esperaban esta iniciativa por parte del municipio desde hace varios años.

"Calles que cambian vidas en Villa San Luis", es la descripción que se utilizó para anunciar esta iniciativa. Los vecinos de la zona podrán acceder a nuevas pistas y veredas que les brinda una mejor calidad de vida.

san juan de miraflores

La Municipalidad de San Juan de Miraflores comenzó importante obra.

De acuerdo a la información brindada por el municipio de San Juan de Miraflores, estas nuevas vías le brindarán seguridad, esperanza y bienestar a las familias, quienes podrán acceder disfrutar de esta obra que contará con señalizaciones.

"Cada tramo pavimentado es un paso más hacia un distrito con calles dignas, modernas y llenas de vida", se lee en la parte final del post que hizo la Municipalidad de San Juan de Miraflores en su cuenta de Facebook oficial.

"Ojalá cuiden la obra", "Buena iniciativa", "Por qué no ponen concreto", "Ya todo el distrito tiene que estar con veredas", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas que viven en este importante distrito de Lima Sur.

