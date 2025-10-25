Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público

El cronograma de pagos del Banco de la Nación de noviembre ya está disponible. El primer depósito se realizará el viernes 7 de noviembre, como es usual, los primeros en cobrar sueldos y pensiones son los jubilados de la Ley 19990, mientras que los funcionarios cobrarán su salario a partir del jueves 13.

Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025

A continuación, podrás conocer qué día comenzarán los pagos para el sector público. ¡Presta mucha atención a las fechas que indica el cronograma del Banco de la Nación!

Ley 19990

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 7 de noviembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 10 de noviembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 11 de noviembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 12 de noviembre

Si perteneces a la ley 19990 y el pago se realiza a domicilio, entonces debes saber que el abono se realizara desde el viernes 14 de noviembre hasta el domingo 23. Se recomienda a la población estar al pendiente de las publicaciones que realiza el Banco de la Nación.

Cronograma de pensiones 20530

La única modificación en el cronograma de pagos para este año ha sido en el Decreto legislativo 20530. A continuación, te diremos las nuevas fechas de cobro.

El jueves 13 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional El viernes 14 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento El lunes 17 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, El martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cronograma de remuneraciones