Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público
Revisa el cronograma de pagos del Banco de la Nación del mes de noviembre 2025. El primer depósito se realizará el jueves 13. Más detalles en la nota.
El cronograma de pagos del Banco de la Nación de noviembre ya está disponible. El primer depósito se realizará el viernes 7 de noviembre, como es usual, los primeros en cobrar sueldos y pensiones son los jubilados de la Ley 19990, mientras que los funcionarios cobrarán su salario a partir del jueves 13.
Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025
A continuación, podrás conocer qué día comenzarán los pagos para el sector público. ¡Presta mucha atención a las fechas que indica el cronograma del Banco de la Nación!
Ley 19990
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 7 de noviembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 10 de noviembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 11 de noviembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 12 de noviembre
Si perteneces a la ley 19990 y el pago se realiza a domicilio, entonces debes saber que el abono se realizara desde el viernes 14 de noviembre hasta el domingo 23. Se recomienda a la población estar al pendiente de las publicaciones que realiza el Banco de la Nación.
Cronograma de pensiones 20530
La única modificación en el cronograma de pagos para este año ha sido en el Decreto legislativo 20530. A continuación, te diremos las nuevas fechas de cobro.
- El jueves 13 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
- El viernes 14 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- El lunes 17 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
- El martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Cronograma de remuneraciones
- Jueves 13 de noviembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
- Viernes 14 de noviembre cobran el personal del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
- Lunes 17 de noviembre cobran los trabajadores del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
- Martes 18 de noviembre recibe su salario los del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.
