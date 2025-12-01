Tambo solicita colaboradores en sedes de Lima: LINK para postular, beneficios y requisitos

Tambo se ha convertido en una reconocida cadena de tiendas de conveniencia, que sigue expandiéndose a lo largo del país. Si te interesa ser parte de su personal, debes saber que ha lanzado una convocatoria laboral en busca de colaborador (a) multifuncional para las sedes de Lima. Para postular solo debes ingresar al siguiente enlace: https://forms.gle/EtmwWSunBUHCW5uV7

La cadena peruana publicó, mediante sus redes sociales y página web, que está buscando colaboradores para sus tiendas de la capital en: Surco (Monterrico), San Borja, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, Surquillo, La Molina, Lince, Pueblo Libre, La Victoria y Punta Hermosa.

Tambo lanza nueva convocatoria laboral en Lima.

Por otro lado, se precisó este puesto laboral es para el turno de full time, cierre y rotativos. Entre los beneficios que ofrece Tambo a sus empleados, se destacan:

Planilla completa

Línea de carrera

Bonos atractivos

Convenios educativos para ti y tu familia

Los interesados en postular a esta convocatoria deben cumplir una serie de requisitos, como, tener más de 18 años, secundaria completa y con o sin experiencia. Además, se indicó que no existe un límite de edad, lo que significa que personas mayores también pueden postular a este puesto de trabajo.

Mediante el enlace https://forms.gle/EtmwWSunBUHCW5uV7 podrás completar tus datos personales y demás información respecto a tus preferencias para el trabajo. Le recomendamos que lee con detenimiento toda la información que se proporciona en la web, como funciones, horarios, entre otros.

En el caso de que seas un antiguo trabajador, es importante que tengas en cuenta, que Tambo aceptará tu postulación, solo después de haber pasado 12 meses desde tu retiro y habiendo pertenecido a la compañía, un tiempo mínimo de 6 meses.