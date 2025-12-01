Convocatoria laboral con sueldo de hasta S/ 2,500: Municipalidad de Los Olivos solicita operadores

Mediante las redes sociales de la Municipalidad de Los Olivos, se dio a conocer más información sobre la nueva convocatoria laboral, que ofrece sueldos entre S/ 1,500 a S/ 2,500, según el turno. Los puestos de trabajo que se requieren son operadores de recolección de residuos sólidos.

Convocatoria laboral para operadores en Los Olivos

La institución municipal del distrito de Lima Norte compartió este aviso en las plataformas e indicó cuáles son los requisitos que se deben cumplir para postular:

Tener entre 18 y 35 años

Contar con experiencia en recolectar residuos sólidos (bolsas de basura) en las unidades recolectoras

Capacidad para trabajar en equipo en horario nocturno

Gozar de buena salud

Presentar CV habido y vigente

La Municipalidad de Los Olivos solicita operadores de recolección de residuos sólidos.

Por otro lado, la Municipalidad de Los Olivos precisó cuáles son las funciones a cumplir en este puesto de trabajo. "Recolectar los residuos sólidos municipales de las calles, avenidas, espacios públicos y comerciales en las unidades recolectoras para su disposición final en un relleno sanitario", informó.

Una de las características de esta convocatoria laboral, que más llamó la atención entre el público, es el sueldo que se ofrece en el puesto de operadores de recolección de residuos sólidos. Para el segundo turno noche se otorga S/ 1,500, mientras que la remuneración para el turno noche completo es de S/ 2,500.

Si está interesado en postular a esta oferta de empleo en Lima Norte, debe presentar su curriculum vitae a Jr. La Honradez 780 - Los Olivos (Ex. veterinaria municipal). Ante cualquier duda o consulta, comuníquese a los números de la Municipalidad de Los Olivos: 908 926 422 o 944 674 294.