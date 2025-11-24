Convocatoria laboral para ciudadanos con secundaria completa: sueldos de hasta 7,000 soles

La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, está realizando una nueva convocatoria laboral CAS para el mes de diciembre 2025. Esta oferta de trabajo está dirigido a estudiantes técnicos, profesionales, y ciudadanos con secundaria completa. No dejes pasar la oportunidad de pertenecer al sector público.

En esta ocasión, se han aperturado 29 vacantes en diversas áreas y los sueldos varían entre los 2,200 hasta 7,000 soles, según el perfil solicitado. Se debe tener en cuenta que la convocatoria, solo estará vigente hasta el 1 de diciembre.

Municipalidad de Bellavista: convocatoria de trabajo

La oferta laboral está bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por ello, cada postulante deberá presentar diversos documentos. Los niveles de estudios solicitados son:

Secundaria completa

Técnicos titulados

Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)

Egresados universitarios y bachilleres

Profesionales titulados y colegiados en algunos casos

A continuación podrás conocer cuáles son las vacantes habilitadas por la Municipalidad de Bellavista de acuerdo al grado académico de cada postulante.

Plazas para profesionales titulados / colegiados

Especialista en Gestión de Recursos Humanos – 6, 000 soles

Especialista en Gestión de las Compensaciones – 6, 000 soles

Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – 4,000 soles

Especialista en Modernización del Estado - 4,000 soles 4.000

Abogado(a) – 5, 500 soles

Abogado(a) Civil – 4, 500 soles

Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – 4, 500 soles

Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – 6, 000 soles

Coordinador/a en Presupuesto Público – 7,000 soles

Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – 5,500 soles

Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – 5,500 soles

Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – 6, 000 soles

Abogado(a) – 5, 000 soles

Plazas para bachilleres / egresados universitarios

Asistente Legal – 3,00 soles

Asistente Legal (egresado) – 2, 800 soles

Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – 5,500 soles

Analista en Gestión de Procesos Administrativos – 4,500 soles

Plazas para estudiantes universitarios

Asistente Administrativo (desde IV ciclo) 4,000 soles

Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – 4,500 soles

Asistente Administrativo (desde V ciclo) – 3,800 soles

Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – 3,500 soles

Plazas técnicas

Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – 3,000 soles

Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – 4,700 soles

Plazas con secundaria completa