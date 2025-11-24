- Hoy:
Convocatoria laboral para ciudadanos con secundaria completa: sueldos de hasta 7,000 soles
Si quieres ganar hasta 7,000 soles, entonces no dudes en participar en esta convocatoria laboral. Todos los detalles en la nota.
La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, está realizando una nueva convocatoria laboral CAS para el mes de diciembre 2025. Esta oferta de trabajo está dirigido a estudiantes técnicos, profesionales, y ciudadanos con secundaria completa. No dejes pasar la oportunidad de pertenecer al sector público.
En esta ocasión, se han aperturado 29 vacantes en diversas áreas y los sueldos varían entre los 2,200 hasta 7,000 soles, según el perfil solicitado. Se debe tener en cuenta que la convocatoria, solo estará vigente hasta el 1 de diciembre.
Municipalidad de Bellavista: convocatoria de trabajo
La oferta laboral está bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por ello, cada postulante deberá presentar diversos documentos. Los niveles de estudios solicitados son:
- Secundaria completa
- Técnicos titulados
- Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)
- Egresados universitarios y bachilleres
- Profesionales titulados y colegiados en algunos casos
A continuación podrás conocer cuáles son las vacantes habilitadas por la Municipalidad de Bellavista de acuerdo al grado académico de cada postulante.
Plazas para profesionales titulados / colegiados
- Especialista en Gestión de Recursos Humanos – 6, 000 soles
- Especialista en Gestión de las Compensaciones – 6, 000 soles
- Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – 4,000 soles
- Especialista en Modernización del Estado - 4,000 soles 4.000
- Abogado(a) – 5, 500 soles
- Abogado(a) Civil – 4, 500 soles
- Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – 4, 500 soles
- Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – 6, 000 soles
- Coordinador/a en Presupuesto Público – 7,000 soles
- Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – 5,500 soles
- Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – 5,500 soles
- Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – 6, 000 soles
- Abogado(a) – 5, 000 soles
Plazas para bachilleres / egresados universitarios
- Asistente Legal – 3,00 soles
- Asistente Legal (egresado) – 2, 800 soles
- Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – 5,500 soles
- Analista en Gestión de Procesos Administrativos – 4,500 soles
Plazas para estudiantes universitarios
- Asistente Administrativo (desde IV ciclo) 4,000 soles
- Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – 4,500 soles
- Asistente Administrativo (desde V ciclo) – 3,800 soles
- Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – 3,500 soles
Plazas técnicas
- Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – 3,000 soles
- Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – 4,700 soles
Plazas con secundaria completa
- Auxiliar de Almacén – 2,500 soles
- Auxiliar Administrativo – 3,500 soles
- Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en Almacén – 2,200 soles
