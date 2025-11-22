- Hoy:
Poder Judicial lanza convocatoria laboral: postulantes pueden ganar hasta 10,200 soles
Si tienes secundaria completa, entonces puedes acceder a uno de los puestos laborales que está ofreciendo el Poder Judicial. Los sueldos llegan hasta 10,200 soles.
El Poder Judicial está realizando una convocatoria laboral para el mes de diciembre 2025. El contrato se realizará bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La oferta laboral está dirigida a jóvenes con diversos niveles de formación y su salario puede llegar hasta 10.200 soles.
Cada puesto tiene una fecha límite de postulación, por ello, se recomienda a los postulantes revisar cuidadosamente la información de cada convocatoria laboral que está efectuando esta importante entidad del Estado peruano.
Poder Judicial lanza convocatoria laboral
La convocatoria de trabajo cuenta con diversos puestos laborales, los cuales son asistente judicial, jurisdiccional, auxiliar de vigilancia, personal de seguridad, especialista judicial de audiencia, analista, psicólogo, ingeniero, modelador BIM, asistente administrativo, entre otros.
El Poder Judicial está realizando una convocatoria laboral.
- Responsable componente (CAS N.° 352 – CÓDIGO 03311)
- Remuneración: S/ 10.200
- Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
- Coordinador/a de gestión de calidad (CAS N.° 354 – CÓDIGO 03048)
- Remuneración: S/ 7.800
- Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
- Responsable del componente capacitación y normativo de oralidad civil (CAS N.° 351 – CÓDIGO 02857)
- Remuneración: S/ 7.500
- Requisitos: Título profesional en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
- Auxiliar de vigilancia (CAS N.° 042 – CÓDIGO 03292)
- Remuneración: S/ 1.950
- Requisitos: Secundaria completa.
- Personal de seguridad (CAS N.° 042 – CÓDIGO 01924)
- Remuneración: S/ 1.950
- Requisitos: Secundaria completa.
- Técnico/a administrativo/a para el servicio de comunicaciones (CAS N.° 353 – CÓDIGO 03129)
- Remuneración: S/ 3.440
- Requisitos: Egresado técnico superior (3 o 4 años) en Administración, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y/o afines, o estudios universitarios en Administración, Contabilidad u otras carreras.
- Modelador BIM (CAS N.° 139 – CÓDIGO 02339)
- Remuneración: S/ 4.000
- Requisitos: Bachiller en Arquitectura y/o Ingeniería Civil, Sanitaria, Mecánica, Eléctrica o Electrónica.
- Asistente legal en descarga procesal en materia laboral (CAS N.° 355 – CÓDIGO 03011)
- Remuneración: S/ 4.000
- Requisitos: Egresado de Derecho.
¿Qué es el CAS en Perú?
En Perú, el CAS (Contrato Administrativo de Servicios) es un régimen laboral especial y propio del Estado peruano. Las entidades utilizar esta modalidad para contratar personal para el sector público y se rige por el Decreto Legislativo N° 1057.
