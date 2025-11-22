Poder Judicial lanza convocatoria laboral: postulantes pueden ganar hasta 10,200 soles

El Poder Judicial está realizando una convocatoria laboral para el mes de diciembre 2025. El contrato se realizará bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La oferta laboral está dirigida a jóvenes con diversos niveles de formación y su salario puede llegar hasta 10.200 soles.

Cada puesto tiene una fecha límite de postulación, por ello, se recomienda a los postulantes revisar cuidadosamente la información de cada convocatoria laboral que está efectuando esta importante entidad del Estado peruano.

La convocatoria de trabajo cuenta con diversos puestos laborales, los cuales son asistente judicial, jurisdiccional, auxiliar de vigilancia, personal de seguridad, especialista judicial de audiencia, analista, psicólogo, ingeniero, modelador BIM, asistente administrativo, entre otros.

Responsable componente (CAS N.° 352 – CÓDIGO 03311)

Remuneración: S/ 10.200

Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.

Coordinador/a de gestión de calidad (CAS N.° 354 – CÓDIGO 03048)

Remuneración: S/ 7.800

Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.

Responsable del componente capacitación y normativo de oralidad civil (CAS N.° 351 – CÓDIGO 02857)

Remuneración: S/ 7.500

Requisitos: Título profesional en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional vigente.

Auxiliar de vigilancia (CAS N.° 042 – CÓDIGO 03292)

Remuneración: S/ 1.950

Requisitos: Secundaria completa.

Personal de seguridad (CAS N.° 042 – CÓDIGO 01924)

Remuneración: S/ 1.950

Requisitos: Secundaria completa.

Técnico/a administrativo/a para el servicio de comunicaciones (CAS N.° 353 – CÓDIGO 03129)

Remuneración: S/ 3.440

Requisitos: Egresado técnico superior (3 o 4 años) en Administración, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y/o afines, o estudios universitarios en Administración, Contabilidad u otras carreras.

Modelador BIM (CAS N.° 139 – CÓDIGO 02339)

Remuneración: S/ 4.000

Requisitos: Bachiller en Arquitectura y/o Ingeniería Civil, Sanitaria, Mecánica, Eléctrica o Electrónica.

Asistente legal en descarga procesal en materia laboral (CAS N.° 355 – CÓDIGO 03011)

Remuneración: S/ 4.000

Requisitos: Egresado de Derecho.

¿Qué es el CAS en Perú?

En Perú, el CAS (Contrato Administrativo de Servicios) es un régimen laboral especial y propio del Estado peruano. Las entidades utilizar esta modalidad para contratar personal para el sector público y se rige por el Decreto Legislativo N° 1057.