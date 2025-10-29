0
¿Tienes solo secundaria completa y buscas trabajo? Ministerio lanza convocatoria con sueldos de hasta S/14,000

Si estás buscando trabajo y solo tienes secundaria completa, entonces no puedes dejar pasar esta convocatoria laboral que ofrece salarios de hasta 14,000 soles.

Roxana Aliaga
El Ministerio de Vivienda habilitó una nueva convocatoria laboral.
El Ministerio de Vivienda habilitó una nueva convocatoria laboral. | Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que está realizando una convocatoria laboral CAS. Se han aperturado 16 plazas para profesionales, técnicos y personas con secundaria completa. Este trabajo cuenta con salarios entre 4,000 y 14,000 soles.

Convocatoria laboral de trabajo con sueldos de hasta 14,000 soles

Los postulantes deben saber que hay vacantes distribuidas en Lima, Callao, Huánuco, Piura, Junín y Apurímac. Si perteneces a las carreras de Arquitectura, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria e Industrial, o técnicos en Administración y Archivística, entonces puedes acceder a una de las ofertas laborales.

Asistente Administrativo de Legajo y Archivo

  • Requisitos: Egresado universitario en Bibliotecología, Historia, Administración, Ingeniería Industrial o Contabilidad; o título técnico en Administración o Archivística.
  • Sueldo: 4, 000 soles
  • Lugar: Callao

Analista Legal

  • Requisitos: Título o licenciatura en Derecho.
  • Sueldo: 7, 500 soles
  • Lugar: Lima

Analista en gestión presupuestal y planificación de procesos

  • Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial o Administración.
  • Sueldo: 6, 000 soles
  • Lugar: Lima

Especialista en monitoreo y seguimiento presupuestal

  • Requisitos: Título en Administración, Economía, Ingeniería Económica o Contabilidad.
  • Sueldo: 10, 000 soles
  • Lugar: Lima

Confiabilidad de la Prestación de los Servicios

  • Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería Económica, Sanitaria, Civil o Ambiental.
  • Sueldo: 14, 000 soles
  • Lugar: Lima

Gestión de Riesgo de Desastres y Proyectos de Inversión Pública

  • Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Geográfica.
  • Sueldo: 8, 100 soles
  • Lugar: Lima

Especialista en Gestión Urbana

  • Requisitos: Título en Arquitectura.
  • Sueldo: 8, 100 soles
  • Lugar: Lima

Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres y Sistemas de Información Geográfica

  • Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Geografía.
  • Sueldo: 9, 000 soles
  • Lugar: Lima

Coordinadores Regionales UBO

  • Requisitos: Título en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Agrónoma o Agrícola.
  • Sueldo: 8, 000 soles
  • Lugares: Huánuco y Piura

Operadores de vehículo pesado

  • Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir A III C.
  • Sueldo: S/5.000
  • Lugares: Lima, Apurímac y Junín
  • CAS N° 227 – Analista de Infraestructura Urbana
  • Requisitos: Título en Arquitectura.
  • Sueldo: 8, 000 soles
  • Lugar: Lima

Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda ha establecido diversos bases específicas y anexos, ya que solo si cumplen con los requisitos, podrás postular y pasar a la segunda fase de la convocatoria laboral del mes de octubre.

El sector recomienda verificar los documentos requeridos, formatos y condiciones de cada plaza. Se debe tener en cuenta que la convocatoria estuvo habilitada hasta el miércoles 29 de octubre de 2025.

