- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
¿Tienes solo secundaria completa y buscas trabajo? Ministerio lanza convocatoria con sueldos de hasta S/14,000
Si estás buscando trabajo y solo tienes secundaria completa, entonces no puedes dejar pasar esta convocatoria laboral que ofrece salarios de hasta 14,000 soles.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que está realizando una convocatoria laboral CAS. Se han aperturado 16 plazas para profesionales, técnicos y personas con secundaria completa. Este trabajo cuenta con salarios entre 4,000 y 14,000 soles.
PUEDES VER: Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
Convocatoria laboral de trabajo con sueldos de hasta 14,000 soles
Los postulantes deben saber que hay vacantes distribuidas en Lima, Callao, Huánuco, Piura, Junín y Apurímac. Si perteneces a las carreras de Arquitectura, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria e Industrial, o técnicos en Administración y Archivística, entonces puedes acceder a una de las ofertas laborales.
El Ministerio de Vivienda anunció convocatoria laboral.
Asistente Administrativo de Legajo y Archivo
- Requisitos: Egresado universitario en Bibliotecología, Historia, Administración, Ingeniería Industrial o Contabilidad; o título técnico en Administración o Archivística.
- Sueldo: 4, 000 soles
- Lugar: Callao
Analista Legal
- Requisitos: Título o licenciatura en Derecho.
- Sueldo: 7, 500 soles
- Lugar: Lima
Analista en gestión presupuestal y planificación de procesos
- Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial o Administración.
- Sueldo: 6, 000 soles
- Lugar: Lima
Especialista en monitoreo y seguimiento presupuestal
- Requisitos: Título en Administración, Economía, Ingeniería Económica o Contabilidad.
- Sueldo: 10, 000 soles
- Lugar: Lima
Confiabilidad de la Prestación de los Servicios
- Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería Económica, Sanitaria, Civil o Ambiental.
- Sueldo: 14, 000 soles
- Lugar: Lima
Gestión de Riesgo de Desastres y Proyectos de Inversión Pública
- Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Geográfica.
- Sueldo: 8, 100 soles
- Lugar: Lima
Especialista en Gestión Urbana
- Requisitos: Título en Arquitectura.
- Sueldo: 8, 100 soles
- Lugar: Lima
Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres y Sistemas de Información Geográfica
- Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Geografía.
- Sueldo: 9, 000 soles
- Lugar: Lima
Coordinadores Regionales UBO
- Requisitos: Título en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Agrónoma o Agrícola.
- Sueldo: 8, 000 soles
- Lugares: Huánuco y Piura
Operadores de vehículo pesado
- Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir A III C.
- Sueldo: S/5.000
- Lugares: Lima, Apurímac y Junín
- CAS N° 227 – Analista de Infraestructura Urbana
- Requisitos: Título en Arquitectura.
- Sueldo: 8, 000 soles
- Lugar: Lima
Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda ha establecido diversos bases específicas y anexos, ya que solo si cumplen con los requisitos, podrás postular y pasar a la segunda fase de la convocatoria laboral del mes de octubre.
El sector recomienda verificar los documentos requeridos, formatos y condiciones de cada plaza. Se debe tener en cuenta que la convocatoria estuvo habilitada hasta el miércoles 29 de octubre de 2025.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50