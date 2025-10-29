¿Tienes solo secundaria completa y buscas trabajo? Ministerio lanza convocatoria con sueldos de hasta S/14,000

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que está realizando una convocatoria laboral CAS. Se han aperturado 16 plazas para profesionales, técnicos y personas con secundaria completa. Este trabajo cuenta con salarios entre 4,000 y 14,000 soles.

Convocatoria laboral de trabajo con sueldos de hasta 14,000 soles

Los postulantes deben saber que hay vacantes distribuidas en Lima, Callao, Huánuco, Piura, Junín y Apurímac. Si perteneces a las carreras de Arquitectura, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria e Industrial, o técnicos en Administración y Archivística, entonces puedes acceder a una de las ofertas laborales.

El Ministerio de Vivienda anunció convocatoria laboral.

Asistente Administrativo de Legajo y Archivo

Requisitos: Egresado universitario en Bibliotecología, Historia, Administración, Ingeniería Industrial o Contabilidad; o título técnico en Administración o Archivística.

Sueldo: 4, 000 soles

Lugar: Callao

Analista Legal

Requisitos: Título o licenciatura en Derecho.

Sueldo: 7, 500 soles

Lugar: Lima

Analista en gestión presupuestal y planificación de procesos

Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial o Administración.

Sueldo: 6, 000 soles

Lugar: Lima

Especialista en monitoreo y seguimiento presupuestal

Requisitos: Título en Administración, Economía, Ingeniería Económica o Contabilidad.

Sueldo: 10, 000 soles

Lugar: Lima

Confiabilidad de la Prestación de los Servicios

Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería Económica, Sanitaria, Civil o Ambiental.

Sueldo: 14, 000 soles

Lugar: Lima

Gestión de Riesgo de Desastres y Proyectos de Inversión Pública

Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Geográfica.

Sueldo: 8, 100 soles

Lugar: Lima

Especialista en Gestión Urbana

Requisitos: Título en Arquitectura.

Sueldo: 8, 100 soles

Lugar: Lima

Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres y Sistemas de Información Geográfica

Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Geografía.

Sueldo: 9, 000 soles

Lugar: Lima

Coordinadores Regionales UBO

Requisitos: Título en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Agrónoma o Agrícola.

Sueldo: 8, 000 soles

Lugares: Huánuco y Piura

Operadores de vehículo pesado

Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir A III C.

Sueldo: S/5.000

Lugares: Lima, Apurímac y Junín

CAS N° 227 – Analista de Infraestructura Urbana

Requisitos: Título en Arquitectura.

Sueldo: 8, 000 soles

Lugar: Lima

Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda ha establecido diversos bases específicas y anexos, ya que solo si cumplen con los requisitos, podrás postular y pasar a la segunda fase de la convocatoria laboral del mes de octubre.

El sector recomienda verificar los documentos requeridos, formatos y condiciones de cada plaza. Se debe tener en cuenta que la convocatoria estuvo habilitada hasta el miércoles 29 de octubre de 2025.